Exjugadores de Saprissa, Alajuelense y Herediano se ganaron el ascenso a primera con Inter San Carlos

Inter San Carlos apuntó a un equipo con mucha experiencia para conseguir el ascenso a Primera división. (Facebook Liga de Ascenso (Liacse)/Facebook Liga de Ascenso (Liacse))

El Inter San Carlos apostó con todo por el ascenso a la primera división en Costa Rica y lo consiguió con un equipo cuyos jugadores ya tenían mucha experiencia.

Experiencia en clubes grandes fue clave en el ascenso

El conjunto norteño cuenta con 17 jugadores que saben bien lo que es estar en la máxima categoría, varios hasta en clubes grandes como Saprissa, Alajuelense y Herediano.

Los de Pital, en la zona norte, cuentan con figuras como Randy Vega, Joseph Bolaños y Juan Luis Pérez, quienes recientemente pasaron por el campeón nacional.

Ian Smith y Andrés Gómez tienen pasado rojinegro, mientras que Fabricio Alemán y Carlos Villegas se les recuerda por su etapa con el Monstruo.

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Randy Vega y Juan Luis Pérez pasaron por el Herediano antes de irse a Inter San Carlos. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Un equipo como mucho colmillo

Luego hay otros jugadores icónicos en otros clubes de la máxima categoría como Marco Julián Mena y Wilmer Azofeifa, quienes jugaron en San Carlos, y Josimar Olivero, quien en Guanacasteca era de los infaltables.

El arquero Guido Jiménez pasó por Puntarenas FC y Pérez Zeledón; Yamil Leal era de las figuras del Santos de Guápiles y el colombiano Elvis Mosquera fue de los defensores icónicos de Liberia por varios torneos, al punto de sumar 61 partidos con ellos.

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Otros hicieron menos bulla, pero también tuvieron la experiencia de estar en primera como Sebastián Castro en Santos y Jicaral; Dayron Sánchez en Guanacasteca; Samuel Román en Guanacasteca y Grecia; y Anderson Núñez en Santos y Puntarenas FC.

Está por verse si los pitaleños van a mantener estos nombres o apostarán por un mercado más agresivo, pues el proyecto tiene presupuesto con qué pelear fichajes en la mesa.