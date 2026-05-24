Inter San Carlos: así nació el nuevo club de primera división

Inter San Carlos se convirtió en el nuevo equipo que integrará la primera división del fútbol de Costa Rica, luego de vencer a Jicaral Sercoba, en la fase final de la Liga de Ascenso.

El club ganó en diciembre el torneo de Apertura 2025 y este domingo se adueñó del Clausura 2026, por lo que obtuvo de pase a la máxima categoría.

Este equipo, que se localiza en Pital de San Carlos se fundó en el 2016, bajo el nombre de Nativet Fútbol Club y se incorporó a Linafa en la temporada 2021-2022, con el nombre de San Carlos Fútbol Club.

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Inter San Carlos es el nuevo inquilino de la primera división. Foto: tomadas de Facebook. (Fotos: tomadas de Facebook./Fotos: tomadas de Facebook.)

En diciembre del 2023, San Carlos Fútbol Club adquirió la franquicia de Marineros de Puntarenas y así logró llegar a la Liga de Ascenso y para la temporada 2024-2025 cambiaron el nombre por Inter San Carlos. Además, cambiaron colores y logo.

Un primer intento

En el Clausura 2025, Inter llegó a la final de la Liga de Ascenso, pero no pudo ascender, pues en la serie, Guadalupe FC resultó vencedor y aseguró su pase a la primera división.

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Para el torneo de Apertura 2025, llegó de nuevo a la final y se midió ante Cofutpa, asegurando su primer título, en diciembre del año pasado y que lo acercaba a la primera división.

Douglas Sequeira es el técnico del Inter San Carlos. Foto: Inter San Carlos. (La Nación/Fotografía: Inter San Carlos)

Douglas Sequeira es quien dirige al equipo y Yosimar Arias trabaja como su gerente deportivo. El empresario de origen argentino Giovanni Paniagua es su dueño y presidente.

El exdelantero Álvaro Saborío forma parte del cuerpo técnico, al lado de Erick Sánchez y el exjugador Keylor Soto forma parte de las divisiones menores.

El equipo tiene a varios jugadores reconocidos en su plantilla, como el arquero Guido Jiménez, los volantes Andrés Gómez y Randy Vega y los delanteros Carlos Villegas y Fabricio Alemán.

El equipo jugaba en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, pero desde finales del año pasado, la institución trabaja para desarrollar un nuevo proyecto en Aguas Zarcas. Primero se hará una cancha de entrenamiento y luego el estadio.