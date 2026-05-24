Inter San Carlos escribió la página más importante de su historia y es el nuevo inquilino de la primera división

Inter San Carlos escribió la página más importante de su historia, luego de asegurar su ascenso a la primera división del fútbol costarricense.

El cuadro norteño empató 0-0 ante Jicaral Sercoba, resultado que le bastó para conquistar el Clausura 2026 y sellar su boleto a la máxima categoría, gracias al triunfo 1-0 conseguido en el juego de ida, la semana pasada.

Los norteños no se despeinaron, pues su objetivo era mantener la paridad. Los primeros minutos se vio un juego fracturado por las faltas y se careció de opciones ofensivas, pero en la segunda parte, Jicaral mostró otra cara, buscando el gol que le permitiera extender el encuentro a los tiempos extras o los lanzamientos desde el punto de penal.

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Final del torneo de Clausura 2026, Liga de Ascenso. Foto: Facebook Inter San Carlos. (Foto: Facebook Inter San Carlos. /Foto: Facebook Inter San Carlos.)

El estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña fue el escenario de una fiesta en la grada. Aficionados de ambos bandos no se doblegaron ante las altas temperaturas y pusieron la nota alta durante los 90 minutos.

De esta manera, Inter San Carlos será el segundo equipo del cantón alajuelense que estará en la primera división y acompañará a la Asociación Deportiva San Carlos.

Obligados

Durante los primeros minutos del encuentro se vieron muchas faltas, el partido estuvo friccionado y con muy pocas opciones en ofensiva.

La segunda parte mostró un poco más de fútbol, sobre todo por parte de los locales, que eran los que llegaban obligados al encuentro. En el cierre, Jicaral estuvo más decidido al ataque, con dos opciones peligrosas.

Con lo que no contaban los porteños era con que en Inter tenían al experimentado arquero Guido Jiménez, que fue una verdadera muralla en el arco e impidió la entrada de la pelota en al menos dos ocasiones.

El juego entre Jicaral Sercoba e Inter San Carlos cerró con empate 0-0. Foto: Facebook Inter San Carlos. (Foto: Facebook Inter San Carlos. /Foto: Facebook Inter San Carlos.)

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Al 68, el brasileño Danilo Pimpinati remató a marco, pero el tiro no fue certero y el sudamericano se lamentó porque la bola no pudo entrar.

El partido estaba en las últimas y el objetivo del Inter estaba intacto: mantener lejos del arco a Jicaral. Fiel a su estilo, el técnico Douglas Sequeira se ponía de rodillas, mientras veía cómo poco a poco lograba el propósito que consiguió cuando regresó al equipo alajuelense.

¿Quiénes son los nuevos inquilinos de la máxima categoría?

Este equipo, que es de Pital de San Carlos, se fundó en el 2016, bajo el nombre de Nativet Fútbol Club y se incorporó a Linafa en la temporada 2021-2022, con el nombre de San Carlos Fútbol Club.

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En diciembre del 2023, San Carlos Fútbol Club adquirió la franquicia de Marineros de Puntarenas y así logró llegar a la Liga de Ascenso y para la temporada 2024-2025 cambiaron el nombre por Inter San Carlos. Además, cambiaron colores y logo.

Un primer intento

En el Clausura 2025, Inter llegó a la final de la Liga de Ascenso, pero no pudo ascender, pues en la serie, Guadalupe FC resultó vencedor y aseguró su pase a la primera división.

El juego de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga de Ascenso no tuvo goles. Foto: Facebook Inter San Carlos. (Foto: Facebook Inter San Carlos. /Foto: Facebook Inter San Carlos.)

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Para el torneo de Apertura 2025, llegó de nuevo a la final y se midió ante Cofutpa, asegurando su primer título, en diciembre del año pasado y que lo acercaba a la primera división.

Douglas Sequeira es el técnico del Inter San Carlos. Foto: Inter San Carlos. (La Nación/Fotografía: Inter San Carlos)

Yosimar Arias trabaja como gerente deportivo del club. El argentino Giovanni Paniagua es su presidente.

El equipo tiene a varios jugadores reconocidos en su plantilla, como el arquero Guido Jiménez, los volantes Andrés Gómez y Randy Vega y los delanteros Carlos Villegas y Fabricio Alemán.