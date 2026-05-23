Uno fue campeón con Vinícius Júnior y otro lavaba carros: ahora van por el ascenso en Costa Rica

Jicaral buscará este domingo una dura misión, dar en casa la vuelta a la serie ante Inter San Carlos tras perder la ida 1-0, para ganar el Clausura 2026 en la Liga de Ascenso y forzar así a una gran final para pelear por un boleto a la primera división.

Wandrew Silva (94) y Danilo Pimpinati (9) son figura en Jicaral. (Facebook Jicaral/Facebook Jicaral)

Los brasileños que impulsan el sueño de ascenso de Jicaral

En las filas de los porteños hay dos figuras que podrían ser vitales para conseguir el anhelado ascenso y ponerse en una plataforma en la que puedan mostrar el talento por el que han dado mucho de qué hablar durante este año en la segunda.

El delantero Danilo Pimpinati y el volante Wandrew Silva, ambos brasileños, además de llamar la atención en la cancha, lo hacen por su particular historia y el cómo terminaron en Costa Rica, cuando parecía que el tren del fútbol se estaba yendo para ellos.

Anderson Andrade, agente de los dos jugadores, habló con La Teja y nos contó cómo los encontró y sacó de Brasil para encontrar una oportunidad en Tiquicia.

En el caso de Silva, se trata de un muchacho que en su momento pintaba muy bien en Brasil, al punto de llegar a las selecciones menores de su país.

“Wandrew vino el año pasado para jugar en Upala el torneo anterior y este se fue a Jicaral y le fue muy bien, tanto que hay equipos de primera que han mostrado interés por él, porque es un jugador distinto, un volante muy completo.

“Es un muchacho que tuvo paso por selección menores de Brasil, estuvo en la U-15 y U-16, fue campeón sudamericano con Brasil junto con Vinicius Junior, en la misma generación”, contó.

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Wandrew Silva: de compañero de Vinicius Jr a renacer en Costa Rica

Wandrew Silva destaca mucho por sus condiciones en el medio campo. (Facebook Jicaral/Facebook Jicaral)

Andrade explicó que en su momento el jugador tuvo algunos problemas que lo alejaron un poco del fútbol, pero el talento siempre lo ha tenido.

“Los chicos que normalmente yo traigo de Brasil son personas de barrios complicados, un poco difíciles. Él tuvo algunos problemitas, por los que tal vez por eso no trascendió cuando debió hacerlo, dar ese paso, porque en ese momento no tenía la estructura que debía tener para trascender.

“Ahora uno como mentor trata de instruirlo, direccionarlo y eso le ha hecho bien. Nosotros velamos mucho por eso y él ha vuelto a desarrollar el fútbol que tiene. En Upala hizo números sorprendentes para su posición y en Jicaral también le ha ido muy bien”, explicó.

Silva ha jugado de contención principalmente con el Huracán de la península; sin embargo, sus condiciones son de un jugador más fino, un volante mixto de muy buen toque y pase que lleva esta temporada cinco goles y seis asistencias.

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Con Pimpinati, ha hecho una muy buena dupla y ha sido el asistidor principal del equipo y del atacante jicaraleño, quien destaca como el goleador del torneo con 22 tantos.

“En el juego de las semifinales ante Quepos, que Danilo hace tres goles, el que armó las jugadas fue Wandrew. Han hecho una muy buena dupla, porque se conocen desde que llegaron a Upala”, añadió.

Danilo Pimpinati: de lavar carros a ser goleador en Costa Rica

Danilo Pimpinati es el goleador de la Liga de Ascenso con 22 goles (Facebook de Jicaral Sercoba/La Nación)

Lo del goleador también ha sido muy interesante y toda una historia de superación, un jugador al que en Brasil las oportunidades lo esquivaban, por lo que se vino al país por un mejor futuro, pero acá también ha tenido que empezar desde abajo.

“Es un chico del mismo pueblo que Kennedy Rocha, tenemos un amigo en común allá, con el que estamos en contacto y me recomienda varios chicos, jugadores. Uno hace los análisis y decide si los traemos; es el caso de Pimpinatti, quien necesitaba una oportunidad.

“Lo primero que pensamos es que pueda trascender en la vida como hombre, que pueda desarrollarse y formarse y, si lo futbolístico sale bien, mucho mejor”, añadió.

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Cuando se vino al país, al no tener equipo, primero se dedicó a tareas como lavar carros y como mesero en una hamburguesería, pero nunca desistió de su gran objetivo.

“Antes de venir a Upala, había terminado con un equipo del interior de Bahía (Brasil) y luego vuelve a su ciudad buscando oportunidades, pero no encuentra y empezó a trabajar en muchas cosas, en un lavacarros, en una hamburguesería, manejó un carrito de perros calientes, porque como el fútbol no le estaba dando, tenía que buscar alternativas para poder trabajar y superarse.

“Yo hablé con él, le dije que si tenía ganas de venirse para acá y surgió la oportunidad, tomó la decisión y, por dicha, las cosas se dieron bien”, destacó.

Andrade explicó que Danilo se puso a trabajar porque, al salir del equipo que estaba jugando, todavía faltaban meses para que se abriera de nuevo la ventana de transferencias en Brasil, por lo que tenía que buscar qué hacer.

Al llegar acá, Upala le abrió las puertas y, tras el primer torneo, en Jicaral se convencieron de llevárselo y con 22 goles ha roto todas las expectativas en apenas cinco meses en segunda, por lo que cree que pronto podría verse en primera división, ya sea con los porteños si ascienden o con alguna otra opción.