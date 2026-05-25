Mauricio Solís recordó el momento más angustiante que vivió con la Selección Nacional

El exseleccionado nacional de Costa Rica, Mauricio Solís, quien vivió grandes momentos con la camiseta de la Tricolor, hizo una confesión sobre el día que la pasó más mal durante un juego de la Sele.

En el evento CREO Academy Experience, el exvolante de la Sele, mencionó que en la eliminatoria rumbo a Francia 1998, vivió un momento muy complejo, pero con un final feliz.

Mauricio Solís confesó el día que con la Selección Nacional pasó un trago amargo (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Contra Estados Unidos vamos ganando 2-1, pero en el segundo tiempo yo recibo una pelota, me la dan y hago un pase hacia Ronald González y la corta (Roy) Lassiter; luego él la conduce un poco, remata. Hermidio era nuestro portero, estaba un poco salido porque nosotros teníamos la pelota y ese fue el 2-2″.

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“Un gol que fue culpa mía porque hice un pase malo que lo cortó un rival y nos empataron; yo sentía que el estadio Saprissa se me venía encima, sentí que todo mundo me volvía a ver y era el malo de la película. Faltaban 20 minutos, pero luego recupero una pelota, logro esquivar a un rival, se la doy a Wallace, él condujo, hizo un quiebre y luego tiró un centro y le quedó a Ronald y anotó, ganamos 3-2″, contó Solís.

El exjugador confesó que lo pasó muy mal, pero que con ese tanto sintió un verdadero alivio gracias a que permitió lograr el triunfo.

Mauricio Solís tuvo una gran carrera con la Sele

“Cuando esa bola entró, yo sentí que el alma me volvió al cuerpo y a qué voy con esto: es que cometí un error muy grueso en este partido y, dichosamente, estaba preparado en ese momento para seguir jugando y para que el gol llegara después de una recuperación mía. Entonces creo que eso es un ejemplo de cuando sentimos la frustración por tener todo en contra, de que nos veían como el malo, pero el fútbol premia el esfuerzo”.

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“Recuerdo como si fuera hoy que, tras el partido, un periodista me llegó a preguntar sobre el segundo gol y el pase. Yo le dije al señor que ese no era un tema del que no quería hablar, que era cosa del pasado y que ganamos 3-2 y que ese tercer gol fue con una pelota que yo recuperé. Muchas veces vemos el punto negro en el manto blanco, pero dichosamente ganamos ese partido, aunque la experiencia fue muy difícil”, explicó Mauricio.

Para esa eliminatoria, al final la Selección Nacional no logró el boleto para la Copa del Mundo de Francia 1998; sin embargo, para el exvolante fue un alivio no irse como villano en ese encuentro.