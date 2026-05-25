Máxima preocupación por Messi: salió lesionado a 18 días del debut de Argentina

Lionel Messi encendió todas las alarmas este domingo luego de salir lesionado durante el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, situación que genera enorme preocupación a solo 18 días del debut de Argentina en el Mundial de 2026.

Messi pidió el cambio tras sentir molestias

Lionel Messi brilló, pero el partido del Inter Miami no terminó como quería. (GIORGIO VIERA/AFP)

El capitán argentino sintió molestias en la parte posterior del muslo izquierdo y solicitó inmediatamente el cambio al minuto 73 del compromiso.

Todo ocurrió después de ejecutar un tiro libre durante el segundo tiempo del encuentro que Inter Miami terminó ganando 6-4.

Tras sentir el dolor en el isquiotibial izquierdo, Messi se quedó detenido sobre el terreno de juego y rápidamente hizo señales al banquillo para abandonar el partido.

El astro de 38 años fue sustituido por Mateo Silvetti y se dirigió directamente a los vestidores acompañado por miembros del cuerpo médico.

Argentina contiene la respiración rumbo al Mundial

Aunque Messi salió caminando por sus propios medios y sin aparentes gestos extremos de dolor, la situación encendió la preocupación tanto en Argentina como en el mundo del fútbol.

La lesión llega en el peor momento posible para la Albiceleste, ya que faltan apenas 18 días para el debut de Argentina en el Mundial de 2026 frente a Argelia.

Antes de abandonar el partido, Messi ya había sido protagonista del espectáculo ofensivo de Inter Miami, aportando dos asistencias en el vibrante triunfo sobre Philadelphia Union.

Hasta el momento, el club estadounidense no ha emitido un parte médico oficial sobre la gravedad de la molestia muscular.

LEA MÁS: Washington Ortega se fue a ver al Inter de Miami de Lionel Messi y sucedió algo realmente insólito

Mientras tanto, aficionados argentinos y del astro permanecen atentos a las próximas evaluaciones médicas del campeón del mundo.