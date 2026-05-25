Washington Ortega se fue a ver al Inter de Miami de Lionel Messi y sucedió algo realmente insólito

Washington Ortega, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, está de vacaciones en Miami, Florida, Estados Unidos, junto con su familia y aprovechó para ver al Inter de Lionel Messi, pero jamás imaginó con lo que se iba a encontrar.

Washington Ortega vio al Inter de Miami de Lionel Messi junto a su familia. (Captura pantalla/Captura pantalla)

El encuentro en el Hard Rock Stadium, casa del cuadro rosa, fue el insólito escenario ante el Philadelphia Union en el que apenas al medio tiempo, el marcador estaba 4-4 y al final lo ganó el cuadro local con un 6-4.

Se trató de un partido loco, de poder a poder, en el que el balón iba de portería a portería. Empezó el Inter perdiendo 3-1, le dio la vuelta 4-3 y al cierre lo empataron a cuatro.

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Luis Suárez brilló ante la mirada del arquero de Alajuelense

Washi se habrá emocionado al máximo no solo por la acción, sino al ver un triple de su compatriota Luis Suárez, quien fue asistido en dos ocasiones por Lionel Messi.

Según la cadena ESPN, es el marcador más alto al medio tiempo en toda la historia de la MLS, una muestra de la locura sucedida.

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Lionel Messi y sus compañeros dieron todo un show este domingo en Miami. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Hasta el árbitro protagonizó un momento insólito

El primer tiempo fue tan insólito que hasta lo frenaron unos minutos porque al árbitro se le rompieron sus tacos y se tuvo que ir a cambiárselos.