¿Recuerdan que Marcel Hernández no saludó a Mariano Torres en la final? Ya sabemos la fuerte versión del cubano

No había ni iniciado la reciente final que Herediano le ganó al Saprissa cuando se dio la primera polémica: Marcel Hernández y Mariano Torres no se dieron la mano.

Y no había sido casualidad, pues entre el delantero cubano y el volante argentino existe una riña hasta la fecha.

16/05/2026 Estadio Carlos Alvarado, Santa Barbara. El Club Sport Herediano recibió al Deportivo Saprissa, en partido de vuelta de la Final de segunda fase del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así lo dio a conocer el atacante florense en una entrevista con el periodista Anthony Porras, donde explicó por qué no saludó a su colega y de paso hizo fuertes declaraciones de lo que habría pasado entre él y el sudamericano.

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Marcel empezó diciendo que él no está a favor de la famosa frase: “Lo que pasa en la cancha, se queda adentro de la cancha” y muy rápido explicó el por qué.

“Usted no puede ofender a mi familia. Simple. ¿Qué pasa si mi mamá es muerta? Daría la pregunta yo a usted. Si mi mamá es muerta y usted me la menciona en cancha. Dentro de la nacionalidad mía como cubano, dentro de mi sangre como cubano, se acaba el fútbol ahí mismo. Yo no creo en la falta de respeto. En ningún tipo y en ningún ámbito de la vida”, sentenció el delantero.

Denuncia de Marcel Hernández

El ariete del cuadro florense enfatizó que estas actitudes por parte del volante suramericano no constituyen un hecho aislado en el campeonato.

17/05/2026 Heredia. El Club Sport Herediano se coronó Campeón Nacional luego de derrotar al Deportivo Saprissa, dos goles por cero, en el partido de vuelta de la Final de segunda fase del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2026. Los forenses obtuvieron el cetro número 32 al ser los ganadores de la fase regular e imponerse la final de la segunda fase ante los morados con marcador global de 3 goles por 2. La celebración de la afición florense se extendió hasta la madrugada de este domingo, por las calles de la provincia, con la tradicional caravana del triunfo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con Hernández, hay varios antecedentes registrados del argentino que, según él, muchas personas han dejado pasar.

“Es que lo ha hecho muchas veces, no solo conmigo, porque hay programas que lo han sacado. Ahora, que se quieran hacer los de la vista gorda, yo lo entiendo. Pero yo no creo en la falta de respeto. Yo, Marcel, no”, manifestó de forma directa.

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Finalmente, el jugador aclaró que acepta los comentarios que le hacen a él con la intención de sacarlo mentalmente del partido, pues entiende de qué se trata, pero que nunca tolerará cuando se meten con su familia.

“En cancha y eso es un tema. Usted a mí me puede decir, ‘Malísimo, no sé qué, que acá, que allá, muerto de hambre.’ Como me dijo a mí. A mí, háblame de mí. No te metas con mi familia, hermano, porque pasamos al siguiente nivel”, concluyó de forma tajante, cerrando un debate que mantiene en vilo a los aficionados de la región.