Torneo Nacional

Esto dicen en Herediano sobre el rumor de que un club centroamericano quiere llevarse a Marcel Hernández

En el Herediano reaccionaron ante la versión que un club centroamericano habría hecho una oferta por Marcel Hernández

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Por Sergio Alvarado
Herediano vs. Saprissa
Marcel Hernández fue la gran figura del Herediano durante el Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este martes, las redes sociales se sacudieron un poco tras publicarse un presunto interés de un club centroamericano por Marcel Hernández del Herediano.

Según el periodista salvadoreño Rodrigo Velis, el Inter FA, equipo de la primera división de El Salvador, habría hecho una importante oferta por el atacante cubano, este se trata de la institución en la que el costarricense Luis Marín es su director técnico.

“El atacante, actual figura del Club Sport Herediano y uno de los máximos goleadores del fútbol costarricense, ya recibió una oferta formal por parte del conjunto verdinegro.

“Según información obtenida, las conversaciones están avanzadas, aunque todavía existe una fuerte disputa con Herediano por la continuidad del futbolista”, publicó en sus redes el periodista.

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Herediano rechaza que exista una oferta

Pese a lo indicado, en el Team no dieron crédito a la información y Gustavo Pérez, gerente deportivo rojiamarillo, indicó a La Teja que no tienen oferta alguna.

“Eso es solo un rumor, acá no hay nada y él tiene contrato”, comentó por medio de un mensaje vía WhatsApp.

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Marcel tiene contrato vigente y viene de una temporada brillante

Marcel tiene vínculo con el Team hasta junio del 2027, tras renovar por tres torneos más en diciembre del 2025, por lo que cualquier oferta que exista debe pasar por el club.

Hernández viene de cerrar una gran temporada al terminar el Clausura 2026 como el máximo goleador con doce goles y cuatro asistencias, una de las figuras claves para que los rojiamarillos recuperaran el título nacional.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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