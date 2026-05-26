Esto dijo la Municipalidad de Montes de Oca sobre el escándalo del carro baleado de Alejandro Bran

Este martes, la Municipalidad de Montes de Oca reaccionó al escándalo del carro baleado del futbolista Alejandro Bran.

El hecho se dio el lunes en la madrugada en el sector de San Pedro frente a la Soda Yoguis, cerca del mall de dicho lugar, y ante esto, La Teja estuvo en el lugar de los hechos para investigar al respecto del caso del jugador.

Carro de Alejandro Bran (cortesía/cortesía)

Esto dijo la muni: “La Municipalidad de Montes de Oca informa sobre un incidente ocurrido durante la madrugada de este día en el sector de Los Yoses, específicamente en las inmediaciones de un establecimiento comercial”.

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“De acuerdo con el reporte recibido, aproximadamente a la 01:42 a.m. se alertó sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona”.

“La seguridad privada de un establecimiento comercial de la zona, informó que se había presentado una situación de tensión entre dos grupos de personas dentro del local, lo que motivó su retiro del sitio. Posteriormente, ya en las afueras, se habrían producido las detonaciones”.

Bran se habría visto involucrado en una balacera la madrugada del lunes (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Igualmente se detectaron indicios en vía pública compatibles con evidencia balística, los cuales fueron debidamente reportados”.

“La situación atendida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), instancia encargada de asumir las diligencias correspondientes.”

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“Asimismo, la Municipalidad informa que el Centro de Monitoreo se encuentra realizando el respaldo y resguardo de las grabaciones de cámaras de video ubicadas en el sector, con el fin de poner esta información a disposición del OIJ y contribuir activamente con la investigación en curso”.

“Por tratarse de un caso en investigación, la Municipalidad se abstiene de brindar mayores detalles en resguardo del proceso judicial. Se reitera el compromiso institucional de apoyar a las autoridades competentes y velar por la seguridad de la comunidad”, informaron por medio de un comunicado.

El jugador manudo se encuentra actualmente convocado con la Selección Nacional para los amistosos ante Colombia e Inglaterra.