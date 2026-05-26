Esta es la millonada que recibiría Saprissa por Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, y en esto se utilizaría

La convocatoria de Tomás Rodríguez y Fidel Escobar a la Selección de Panamá para disputar el Mundial 2026 no solo llenó de orgullo a Saprissa y a sus aficionados, sino que también representa un importante beneficio económico para la institución.

Este martes se confirmó oficialmente la lista de los 26 jugadores elegidos por Thomas Christiansen para representar al conjunto panameño en la máxima competición del fútbol mundial.

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Entre los convocados aparecen los dos futbolistas del cuadro tibaseño, quienes han sido piezas importantes dentro del equipo morado.

Tomás Rodríguez fue convocado con Panamá. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El monto millonario

De acuerdo con las estimaciones, Saprissa recibiría aproximadamente 385 mil dólares, una cifra que supera los 174 millones de colones. El monto más alto correspondería a Fidel, con cerca de 308 mil dólares (más de 139 millones de colones), mientras que por Tomás el club obtendría alrededor de 77 mil dólares (más de 34 millones de colones).

Cabe aclarar, que la FIFA otorga estos montos en reconocimiento a los últimos dos años previos al Mundial. En el caso de Fidel como ha militado durante ese plazo con Saprissa, la totalidad del dinero le corresponde al club morado.

Mientras que por Tomás le correspondería solo una cuarta parte, debido a que el delantero canalero solo ha militado con la S solo seis meses.

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Este ingreso económico sería considerado muy positivo para la institución, especialmente por el impacto financiero que genera tener jugadores presentes en una Copa del Mundo.

Además de Escobar y Rodríguez, Panamá contará con figuras como Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas, Ismael Díaz, José Fajardo, Aníbal Godoy y Cecilio Waterman, entre otros futbolistas que buscarán hacer historia en el torneo.

Fidel Escobar también fue uno de los elegidos.

Postura de Erick Lonnis

Erick Lonnis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, se refirió a la convocatoria de Panamá este martes en conferencia de prensa y agradeció a la afición por el respaldo.

Además, detalló en qué será utilizado el dinero, sin especificar el monto, que según indicó, aún no se conoce.

“En la parte del dinero, yo no sé si ustedes saben, pero los montos que se giran por participación de jugadores en el mundial nunca se establecen antes del mundial; generalmente, una vez que pasa el evento, dicen cuál es el monto; por cuestiones de privacidad y de contratos no se pueden revelar las cifras.

“Estamos contentos porque es un dinero que nos va a entrar y que nos da la posibilidad de seguir desarrollando nuestras divisiones menores. Es un ingreso que también nos va a venir a ayudar en el presupuesto del programa de divisiones menores y también nos sirve para solidificar y hacer crecer la relación que tenemos con algunos panameños, que hay bastantes en nuestro país”, manifestó el miembro de la S.