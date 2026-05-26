Esta es la lista oficial de Panamá para el Mundial, ¿están los saprissistas Fidel Escobar y Tomás Rodríguez?

El Deportivo Saprissa recibió una noticia que llenó de orgullo al club y a sus aficionados luego de confirmarse que Tomás Rodríguez y Fidel Escobar fueron convocados por Thomas Christiansen para representar a la Selección de Panamá en el Mundial 2026.

Este martes dieron a conocer la lista oficial de los 26 futbolistas elegidos para afrontar la máxima competición del fútbol mundial.

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En Saprissa existía gran expectativa por conocer si ambos jugadores formarían parte de la convocatoria definitiva, pues el equipo recibiría aproximadamente $385 mil (más de 174 millones de colones).

El monto por Escobar es de unos $308 mil (más de 139 millones de colones) y por Rodríguez $77 mil (más de 34 millones de colones).

Fidel Escobar está en la lista de la convocatoria.

La lista fue dada a conocer este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Fidel Escobar logró mantenerse en la lista

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Fidel Escobar, quien había recibido críticas tras la derrota de Saprissa frente a Herediano en la final del Clausura 2026. A pesar de ello, Christiansen mantuvo su confianza en el defensor y decidió incluirlo en la lista oficial.

Antes del inicio del Mundial, Panamá disputará partidos amistosos frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina como parte de su preparación.

En la fase de grupos del torneo mundialista, el conjunto panameño enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Los jugadores que irán son: Orlando Mosquera,Luis Mejía, César Samudio,

Amir Murillo, Yoel Bárcenas, Andrés Andrade, Ismael Díaz, Tomás Rodríguez, César Blackman, Carlos Harvey, Jiovanny Ramos, Fidel Escobar, César Giannis, Adalberto Carrasquilla, Cecilio Waterman, José Fajardo, Jorge Gutiérrez, Azarías Londoño, Roderick Miller, José Córdoba, Alberto Quintero, Cristian Martínez, Aníbal Godoy, Eric Davis, Edgardo Fariña y José Luis Rodríguez.