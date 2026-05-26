Deportes

Federación de Fútbol toma una fuerte decisión con Alejandro Bran

Alejandro Bran fue involucrado en un supuesto escándalo de un balacera

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El jugador de Alajuelense y de la Selección Nacional de Costa Rica Alejandro Bran quedó fuera de la convocatoria luego de ser involucrado en una supuesta balacera la madrugada del lunes en San Pedro.

El mediocampista de la Tricolor estaba convocado con la Sele para los amistosos ante Inglaterra y Colombia; sin embargo, luego de todo lo que salió alrededor del caso del jugador,este martes, el jugador no se apreció en la práctica.

Minutos después, la Federación confirmó la noticia.

Alajuelense vs. PZ
Bran fue sacado de la convocatoria (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El volante ya fue informado de manera oficial que no va a continuar en este ciclo para los amistosos con el Bocha Batista.

LEA MÁS: Tres equipos están detrás de una joyita de Sporting, quien negocia para salir del club

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el jugador Alejandro Bran deja de formar parte del grupo convocado para los partidos amistosos de junio de la Selección Nacional.

Carro de Alejandro Bran
Carro de Alejandro Bran (cortesía/cortesía)

“Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, informó la Federación.

Por el momento en el club rojinegro no ha dado ninguna información oficial con respecto a la situación de Alejandro Bran.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseLDACosta RicaAlejandro Bran
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.