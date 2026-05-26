Federación de Fútbol toma una fuerte decisión con Alejandro Bran

El jugador de Alajuelense y de la Selección Nacional de Costa Rica Alejandro Bran quedó fuera de la convocatoria luego de ser involucrado en una supuesta balacera la madrugada del lunes en San Pedro.

El mediocampista de la Tricolor estaba convocado con la Sele para los amistosos ante Inglaterra y Colombia; sin embargo, luego de todo lo que salió alrededor del caso del jugador,este martes, el jugador no se apreció en la práctica.

Minutos después, la Federación confirmó la noticia.

Bran fue sacado de la convocatoria (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El volante ya fue informado de manera oficial que no va a continuar en este ciclo para los amistosos con el Bocha Batista.

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“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el jugador Alejandro Bran deja de formar parte del grupo convocado para los partidos amistosos de junio de la Selección Nacional.

Carro de Alejandro Bran (cortesía/cortesía)

“Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, informó la Federación.

Por el momento en el club rojinegro no ha dado ninguna información oficial con respecto a la situación de Alejandro Bran.