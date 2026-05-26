Gustavo López lanzó contundente mensaje sobre el caso de Alejandro Bran

El periodista deportivo Gustavo López se pronunció sobre la situación que involucra al futbolista Alejandro Bran, luego de la fuerte polémica generada tras el incidente ocurrido en Los Yoses de San Pedro, donde el presunto vehículo del jugador fue baleado.

El tema ha provocado numerosas reacciones dentro del entorno futbolístico y mediático, especialmente porque Bran forma parte de Alajuelense y también había sido convocado recientemente a la Selección Nacional.

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Ante este escenario, López aseguró que antes de emitir un criterio deportivo era necesario pensar primero en la persona y en su bienestar emocional.

Alejandro Bran se vio envuelto nuevamente en la polémica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Creo que lo de Bran pasa más al sector del ser humano; es un muchacho que, sin duda alguna, ocupa ayuda, pero no está apto para jugar fútbol, no está apto para representar a una institución como Liga Deportiva Alajuelense.

“Aunque esté de vacaciones, usted sigue siendo un futbolista profesional, usted sigue siendo una persona que supuestamente encarna los valores de una institución como la Liga, usted también lleva en este momento la camiseta de la Selección Nacional y hay que tener honor, ética, moral y un comportamiento adecuado”, señaló.

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Gustavo López se pronunció sobre el caso de Alejandro Bran. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La salud emocional fue uno de los puntos más mencionados

El comunicador insistió en que, desde su perspectiva, el futbolista no está listo para continuar ejerciendo profesionalmente en este momento y que lo más importante es priorizar su estabilidad emocional antes de pensar en el regreso a las canchas.

Además, manifestó que lo ideal sería que Bran se aparte temporalmente del fútbol para enfocarse en su recuperación y posteriormente pueda retomar su carrera.

Tras conocerse el hecho, la Federación Costarricense de Fútbol decidió excluir al futbolista de la convocatoria de la Selección Nacional, por lo que no disputará los encuentros amistosos frente a Colombia e Inglaterra.

Finalmente, el periodista mencionó que hay otros futbolistas dentro de la Selección que también atraviesan situaciones complejas y que deberían analizar este tipo de casos con mayor atención.