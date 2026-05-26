Esto dijo Ismael Rescalvo sobre la indisciplina el día de su presentación en Alajuelense

El nuevo entrenador de Alajuelense, Ismael Rescalvo, en su presentación con Alajuelense, fue tajante al hablar de factores de indisciplina, algo que vuelve a ser noticia en el conjunto rojinegro después del nuevo episodio en el que se vio involucrado el volante Alejandro Bran.

“Soy conocedor de lo que ha pasado. Carlos (Vela, gerente de Alajuelense) me conoce y eso es innegociable; la indisciplina en mis valores no existe y tengo muy claro que eso no va conmigo.

Ismael Rescalvo (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Por mi experiencia, no caben en mis valores; no es negociable la indisciplina y eso hay que cumplirlo. El escudo que llevamos en el pecho no solo es cuando entramos por esa puerta, sino que hay que entender que son 24 horas”, manifestó el técnico el 14 de mayo, día cuando fue anunciado y presentado como sucesor de Óscar Ramírez en el banquillo erizo.

El volante Alejandro Bran fue involucrado la madrugada de este lunes en horas de la madrugada, en un hecho en el que su carro fue baleado con nueve impactos de bala en San Pedro de Montes de Oca, frente a la soda Yoguis.

El carro de Bran que aparentemente fue baleado en San Pedro (cortesía/cortesia)

La Teja logró confirmar que el supuesto carro del futbolista fue blanco de nueve disparos y que el reporte policial llegó alrededor de la 1:42 de la madrugada.

El volante actualmente estaba convocado con la selección nacional de Fernando Batista; no obstante, recientemente la Federación informó que había sido excluido de la Tricolor por este mismo acto.

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Al momento de redactar esta nota, el mediocampista no ha tenido ninguna pronunciación sobre el hecho, sumado a que en Alajuela tampoco se han manifestado acerca del tema del futuro del jugador.

En marzo, el mismo mediocampista fue involucrado en otro hecho en un condominio en San José, donde tuvo que intervenir la seguridad del lugar y la policía.