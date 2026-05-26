Así reaccionó Saprissa a la convocatoria de Fidel Escobar y Tomás Rodríguez al Mundial

El Deportivo Saprissa se llevó una gran noticia este martes con la lista de convocados de la Selección Nacional de Panamá, en la que sus jugadores, Tomás Rodríguez y Fidel Escobar, fueron llamados con el combinado canalero.

Después del anuncio, el club tibaseño lanzó un comunicado felicitando a los jugadores y de paso conscientes de que esto es un gran ingreso económico para la institución.

Tomás Rodríguez convocado con Panamá (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El Deportivo Saprissa felicita a nuestros jugadores Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, tras ser convocados por la Selección de Fútbol de Panamá para disputar la próxima Copa del Mundo 2026″.

“Con la camiseta morada, Fidel Escobar contabiliza un total de 164 partidos, en los que ha marcado un total de 10 goles y ha brindado 12 asistencias. Su liderazgo, experiencia y calidad lo colocaron en la lista de 26 jugadores de Thomas Christiansen, seleccionador canalero“.

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“Por su parte, Tomás Rodríguez ha jugado en 25 oportunidades con el Saprissa y en esos duelos ha conseguido siete tantos distribuidos entre campeonato nacional y Torneo de Copa. El delantero fue elegido para representar al combinado de Panamá“.

“Los canaleros iniciarán su competencia mundialista en el Grupo L, el 17 de junio, cuando se enfrenten a la selección de Ghana; posteriormente, el día 23 lo harán contra Croacia y, finalmente, el 27 de junio se medirán a Inglaterra. Sus primeros dos juegos serán en Toronto, Canadá, y el tercer partido tendrá como sede Nueva York, Estados Unidos“.

Fidel al Mundial con Panamá (Rafael Pacheco Granados)

“Previo al inicio de su participación, Fidel y Tomás enfrentarán a Brasil, República Dominicana y Bosnia Herzegovina como parte de los juegos preparatorios para dicho campeonato“.

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“El Deportivo Saprissa felicita a ambos jugadores y les desea el mayor de los éxitos durante su participación mundialista, confiando en que representarán con orgullo a sus países y nuestra institución“, publicó el Monstruo en sus redes.