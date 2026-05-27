¿Quién reemplazará a Alejandro Bran? Los nombres que suenan en Alajuelense tras escándalo del volante

Alejandro Bran quedó fuera de Alajuelense, luego de confirmarse que el jugador estuvo envuelto en un hecho polémico la madrugada del lunes y ahora, la gran pregunta que surge es quién podrá reemplazar al futbolista en el equipo rojinegro.

Recordemos que un presunto carro del jugador fue baleado en San Pedro, por lo que fue separado de la institución manuda y de la Selección Nacional, que se prepara para enfrentar a Colombia e Inglaterra, los días 1.° y 10 de junio.

Bran fue un jugador importante el semestre pasado en la Liga: marcó un gol, dio tres asistencias y sumó 1.399 minutos, de acuerdo con la Unafut.

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Alejandro Bran fue separado de Alajuelense y surge la pregunta de quién podría jugar en su posición. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Uno de los futbolistas que podría llegar a ayudar en esa zona es Farbod Samadian, quien es defensor, pero puede acoplarse perfectamente a la parte ofensiva; de hecho, en el torneo pasado marcó tres goles con el Puntarenas FC. La ficha del muchacho es de Alajuelense, pero hasta el momento se desconoce si los liguistas solicitarán su regreso.

De la casa

Luis Diego Arnáez apuesta por un jugador de la casa, para que lidere un proceso a largo plazo.

El exjugador rojinegro espera que la recuperación de Guillermo Villalobos sea un éxito, para que se reincorpore a las filas de Alajuela.

“El que tiene las características para jugar y consolidarse es Guillermo, porque las veces que ha estado en esa posición me parece que lo ha hecho bien; sé que le gusta jugar en el medio campo.

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“Lo hace bien de central y en esta posición de Bran hay que ser un guerrero, líder, con buen manejo de la pelota. A Celso le restan 6 meses de contrato y no sabemos si seguirá por más tiempo”, añadió.

Guillermo Villalobos podría ser una pieza en el mediocampo de Alajuelense. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El analista José Luis Bustos no se inclinó por un nombre en específico y, más allá de un jugador, conocer el esquema que implementará el nuevo entrenador es fundamental para saber a quién querrá en esa posición.

“En el medio local hay jugadores que podrían suplir a Bran; habrá que ver si el técnico busca a alguien más dinámico, más mixto, si son jugadores más recuperadores en el centro del campo. Habrá que ver las prioridades del técnico, de acuerdo al sistema que va a usar”, afirmó.