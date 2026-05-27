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Esto dijo Raúl Pinto sobre lo que pasó con Alejandro Bran y Kenneth Vargas

Raúl Pinto, exvicepresidente de Alajuelense, confirmó que a Alejandro Bran y Kenneth Vargas se les advirtió, pero parece que no aprendieron la lección

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Raúl Pinto, expresidente de Alajuelense, lamentó la salida de Alejandro Bran del equip0, aunque reconoció que el club hizo lo correcto, al no mantener a un jugador que le ha causado problemas a la institución.

Este martes, el exdirigente liguista compartió con el programa “Soy manudo el pódcast” y habló sobre la polémica que envuelve a Bran y a sus amigos Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

“Se nos va Bran, que es el que tira de media distancia. Va a ser difícil dejarlo en la institución; tendría que ser casi como un beneficio social.

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Raúl Pinto se refirió a la situación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

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“Yo no me acuerdo de un jugador al que le hayan baleado el carro, pero es complicado para una institución tener a una persona con tantos problemas”, comentó.

Reincidente

El dirigente, quien busca de nuevo llegar a la directiva rojinegra con una agrupación llamada “Un nuevo capítulo”, contó que en marzo, cuando el volante protagonizó una desagradable escena dentro de un condominio, se le reprendió, pero parece que no aprendió la lección.

28/01/16. Barrio Don Bosco, Hotel Park inn. Asamblea de Clubes Unafut. En la foto Raúl Pinto, presidente de la LDA. Fotos Melissa Fernández Silva (Melissa Fernandez Silva)

“A Bran se le separó, se le castigó, pero no se le quitó el ímpetu; porque otra vez volvió, a horas de la madrugada, y lo mismo con (Kenneth) Vargas.

“Hay un grupo de amigos que está desubicado, es inconsciente. No deberían estar en la institución”, comentó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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