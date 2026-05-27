Fernando Batista y Ronald González hablaron con Alejandro Bran y Kenneth Vargas semanas antes del escándalo

Fernando Batista y Ronald González se reunieron con Alejandro Bran y Kenneth Vargas hace unas semanas, para sostener una conversación privada con ellos.
Este miércoles, una fuente allegada a la Fedefútbol confirmó que Batista y González se reunieron con los futbolistas para hablarles sobre las normativas de disciplina.
Lastimosamente, ambos jugadores reincidieron y quedaron fuera de la Selección Nacional, previo a los partidos amistosos ante Colombia e Inglaterra, que serán el 1° y 10 de junio, respectivamente.
Además, Alajuelense comunicó este martes que separó a los futbolistas.
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A hablar de normas
Le consultamos a la fuente si el Bocha y González se habían reunido con los jugadores.
“Así es, se reunieron hace menos de un mes. Fue una conversación privada, se tocaron las normas y reglas que Fernando va a emplear en la Selección”, nos informaron por mensaje.