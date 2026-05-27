Fernando Batista y Ronald González hablaron con Alejandro Bran y Kenneth Vargas semanas antes del escándalo

Fernando Batista y Ronald González se reunieron con Alejandro Bran y Kenneth Vargas hace unas semanas, para sostener una conversación privada con ellos.

Este miércoles, una fuente allegada a la Fedefútbol confirmó que Batista y González se reunieron con los futbolistas para hablarles sobre las normativas de disciplina.

Lastimosamente, ambos jugadores reincidieron y quedaron fuera de la Selección Nacional, previo a los partidos amistosos ante Colombia e Inglaterra, que serán el 1° y 10 de junio, respectivamente.

Además, Alajuelense comunicó este martes que separó a los futbolistas.

LEA MÁS: Se confirma la razón por la que Warren Madrigal y Kenneth Vargas quedaron fuera de la Selección

Fernando Batista y Ronald González se reunieron hace unas semanas con Alejandro Bran y Kenneth Vargas. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A hablar de normas

Le consultamos a la fuente si el Bocha y González se habían reunido con los jugadores.

“Así es, se reunieron hace menos de un mes. Fue una conversación privada, se tocaron las normas y reglas que Fernando va a emplear en la Selección”, nos informaron por mensaje.