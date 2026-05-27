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Fernando Batista y Ronald González hablaron con Alejandro Bran y Kenneth Vargas semanas antes del escándalo

Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional, conversó con Alejandro Bran y Kenneth Vargas, para hacerles saber su forma de manejar las cosas con el tema de la disciplina, antes del escándalo en el que están envueltos

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Fernando Batista y Ronald González se reunieron con Alejandro Bran y Kenneth Vargas hace unas semanas, para sostener una conversación privada con ellos.

Este miércoles, una fuente allegada a la Fedefútbol confirmó que Batista y González se reunieron con los futbolistas para hablarles sobre las normativas de disciplina.

Lastimosamente, ambos jugadores reincidieron y quedaron fuera de la Selección Nacional, previo a los partidos amistosos ante Colombia e Inglaterra, que serán el 1° y 10 de junio, respectivamente.

Además, Alajuelense comunicó este martes que separó a los futbolistas.

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Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, atendió a La Nación en el Proyecto Gol.
Fernando Batista y Ronald González se reunieron hace unas semanas con Alejandro Bran y Kenneth Vargas. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A hablar de normas

Le consultamos a la fuente si el Bocha y González se habían reunido con los jugadores.

“Así es, se reunieron hace menos de un mes. Fue una conversación privada, se tocaron las normas y reglas que Fernando va a emplear en la Selección”, nos informaron por mensaje.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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