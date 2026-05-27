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Se confirma la razón por la que Warren Madrigal y Kenneth Vargas quedaron fuera de la Selección

La Teja confirmó el motivo de la salida de Warren Madrigal y Kenneth Vargas tras los rumores que circularon

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Warren Madrigal y Kenneth Vargas sí fueron separados de la Selección Nacional, de cara a los juegos amistosos entre Colombia e Inglaterra, por actos de indisciplina y no por otros motivos que circularon horas después.

El martes anterior, la Federación Costarricense de Fútbol informó que los futbolistas quedaron fuera del proceso que lidera Fernando Batista, luego de conocerse que habrían estado con Alejandro Bran en un establecimiento en San Pedro, el lunes por la madrugada.

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Kenneth Vargas con 22 años, Haxzel Quirós con 26, Andy Rojas con 18 y Warren Madrigal con 19 (izquierda a derecha) estarán en la Copa América y buscan consolidarse en la Selección de Costa Rica.
Warren Madrigal y Kenneth Vargas fueron separados por actos de indisciplina, confirmó una fuente a La Teja. Foto: prensa FRCF. (Cortesía Fedefútbol)

Irresponsabilidad

Horas más tarde, comenzaron a circular versiones en las que se decía que Warren fue separado del grupo por haberse cambiado de habitación y que Huevito iría a Europa a negociar su futuro en el fútbol.

Pero este miércoles, una fuente cercana a la Fedefútbol confirmó que ambos futbolistas fueron apartados de la Tricolor por actos de indisciplina y hasta lamentó que hayan influencers y representantes que quieran justificar lo ocurrido.

“Es muy evidente lo que pasó. Es una irresponsabilidad y falta de profesionalismo”, mencionó la fuente, quien pidió ser no identificada.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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