Alajuelense se aloja en un detalle para no hacer una crisis de una mala semana

Mejor perder ahora que hay tiempo para reponerse y no al cierre del torneo cuando ya no se puede hacer mucho. En Alajuelense tienen claro que no van a tirar por la borda todo lo bueno que han hecho.

Los erizos están atravesando el momento más complicado de la temporada; por primera vez en el año pierden dos juegos seguidos, pero afirman que deben tener la fortaleza mental para manejarlo.

Tampoco se trata de barrer el polvo bajo la alfombra y decir que no pasa nada; tienen claro que es un golpe duro, pero en el que no se pueden quedar lamentándose.

“De esto se tiene que aprender, el equipo puede perder, eso siempre es una posibilidad en el fútbol, pero esto está en cómo reponernos. Estamos bien, tenemos que seguir adelante, es un golpe duro porque perdemos el liderato, pero hay mucho margen y torneo para seguir con mentalidad fuerte y juntos como equipo”, opinó el volante Carlos Mora.

Para Mora, al igual que lo piensa el técnico Andrés Carevic, el equipo no pierde credibilidad a pesar de las derrotas, lo principal que comentó es que aún queda mucho torneo por delante. En la Liga de Campeones de Concacaf son otros cien pesos.

“Desde ya estamos concentrados en el partido contra Los Ángeles, ir a hacer un buen papel allá, tenemos un 3-0 en contra, pero nada está escrito, vamos con la mentalidad de ir a sacar el partido”, dijo.

En ese aspecto su compañero Suhander Zúñiga va por la misma línea, aunque reconoce lo difícil de la tarea.

“Tenemos que llegar a hacer nuestro trabajo, ya vimos lo que es Los Ángeles con un partido en el que nos pasaron por encima y en el que no queda más que ir a allá y ver de qué forma nos podemos lavar la cara y hacer lo mejor posible que podamos”, destacó.