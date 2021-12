Alajuelense se expone a multas y hasta pérdida de licencia por infringir la Ley

Alajuelense se expone a sanciones administrativas como multas económicas, pérdida de licencias o inhabilitaciones por haber dejado entrar a la Doce al estadio Alejandro Morera Soto el domingo pasado, en el juego de vuelta de la final de la segunda fase ante Saprissa.

Según la nueva ley a los estadios no pueden entrar las barras. (JOHN DURAN)

Esos actos violan la nueva Ley contra el racismo y la violencia en los estadios, como lo publicó La Teja el martes 14 de diciembre y ponen a Alajuelense contra las cuerdas, pues en el comunicado de prensa que mandaron este miércoles se inculparon.

En ese boletín informaron que vetan a la Doce del estadio y reconocieron que la barra ocupó un espacio en el Morera Soto el domingo, situaciones que ya estaban prohibidas por ley.

Además, manifestaron que hubo pólvora, y que permitieron el ingreso de instrumentos musicales, entre otras irregularidades. Todo eso está estipulado bajo la nueva ley.

[ Alajuelense incumplió ley contra las barras aprobada en 2020, ¿puede ser castigado? ]

En el comunicado la Liga informa que aplicará el reglamento interno para expulsar a los socios que hayan cometido actos indebidos. Recordemos que algunos socios son miembros de la Doce e incluso, hay un directivo que perteneció a esa barra, Sebastián Trigueros.

Además, pondrá en conocimiento del Ministerio Público los hechos para que determinen si hubo delitos. Eso sí, este miércoles a las 5:40 de la tarde, el ministerio no había recibido ninguna denuncia por parte de Alajuelense.

Pero ojo, en los desmadres en Alajuela también falló el Estado, pues en el artículo 10 del reglamento que se hizo para implementar dicha ley, llamado Reglamento a la Ley para la prevención y sanción de la Violencia en eventos Deportivos, número 38197-SP-C-MD-JP-S, dice textualmente:

[ Miembro de la Doce explica qué desató la bronca y qué le dijo a Bryan Ruiz ]

“La Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, mediante acto motivado, podrá ordenar la clausura de recintos deportivos mientras no se cumplan las condiciones de seguridad exigidas por las instituciones que conforman el Comité asesor técnico en concentraciones masivas creada mediante Decreto ejecutivo número 28643-S-MOPT-SP. Dicha medida procederá en todos los casos en que considere que no están dadas las condiciones de seguridad para la realización del evento deportivo”.

Dicha comisión fue creada en el mismo reglamento en su artículo 4.

La Teja conversó con el presidente de la Unafut, Julián Solano, acerca de los actos del domingo.

- ¿Qué opinión le merece lo ocurrido en Alajuela el domingo?

Julián Solano recomendó a la Liga en el febrero del 2020 no respaldar a la Doce. Hicieron caso omiso. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

- Lo que puedo decir es que todos los actos irregulares fueron reportados por los comisarios y tendrán las sanciones que reglamentariamente corresponden, por supuesto que nosotros como consejo director no avalamos las barras organizadas y eso es desde hace muchos años. Le comunicamos a la presidencia que no les facilitaran el trabajo, que no las promovieran y que el estadio debía ser un espacio propicio para los niños, las mujeres, las familias.

Lo que pasó el domingo no solo es criticable por uno como dirigente sino la misma afición criticó a ese sector donde se supone que estaba la Doce.

- Alajuelense infringió la ley al permitir el ingreso de la barra y asignarle un espacio, ¿considera que es una irresponsabilidad?

- Yo el calificativo que usaría es imprudencia, ¿por qué razón?, porque ningún directivo está pensando en que van a suceder esas cosas, pero al permitir la barra abre la posibilidad de que suceda, es parte de... Entonces, es una imprudencia oficializar a la barra porque ellos se sienten empoderados y hay más posibilidades de que se den situaciones irregulares.

-Pero imprudencia es un término suave que se puede utilizar antes de la existencia de una ley, ya con una ley, ¿no merece un calificativo más fuerte?

- Entiendo, pero no es un acto de mala fe, por eso es imprudencia, para nosotros los abogados la imprudencia es tomar un riesgo. Nosotros no hemos visto ningún comunicado de la Liga oficializando a la barra, estamos claros, no lo pueden hacer, no hemos visto tampoco actos materiales donde se promocionen o se les ayude a la barra, pero no han hecho una declaración como sí lo ha hecho Saprissa. o Herediano que las han descalificado.

El estadio no debe ser un cementerio, pero no se puede permitir violencia de ningún tipo. Foto John Durán (JOHN DURAN)

-¿Qué actitud tomó Alajuelense cuando ustedes les pidieron descalificar a la barra, el 11 de febrero del 2020?

- La dirigencia hizo caso omiso a esa recomendación, fue nuestra recomendación porque los estadios son administrados por los clubes y nosotros no tenemos la forma de controlar cómo se agrupa la gente en los estadios.

-¿Hubo delitos en Alajuela?

- Se cometieron hechos irregulares, se tiró pólvora, hay alguna pólvora que es permitida, siempre y cuando se solicite y sea autorizada y otra que del todo no está permitida y eso no lo hemos determinado. Se tiraron bengalas que son prohibidas, y la barra tenía un lugar asignado, eso sí está en la ley contra el racismo y la violencia en los estadios. Tiene que haber alguna denuncia ante el ministerio y un debido proceso.