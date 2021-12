Miembro de la Doce explica qué desató la bronca y qué le dijo a Bryan Ruiz

Uno de los aficionados que discutió con el capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, el domingo al terminar el clásico habló con La Teja y explicó qué se dijeron y cuál fue el jugador que hizo la bronca más grande.

La Teja contactó al hombre, quien es socio de Alajuelense e integrante de la barra denominada la Doce, primero nos dijo que no quería hablar porque él no es figura pública, pero luego nos dijo que sí, con la condición de mantener el anonimato.

Miembros de la Doce invadieron la cancha del Morera Soto al terminar el clásico. (JOHN DURAN)

“Yo le reproché a Bryan, le dije, ‘vos sos capitán y hay gente en la cancha que está caminando, como Marcel Hernández, como Johan Venegas que no hacen nada. Usted es el capitán, tiene el deber de decirles, juega con ellos y está viendo que no corren’, y me decía ‘vos tenés razón, pero aquí si tengo que irme también lo haré porque es mi responsabilidad’.

“Yo le decia, ‘no es que se vaya usted, todos se tienen que ir, es una vergüenza’ y jalé. No hubo más problema conmigo”, explicó el aficionado.

“Pero en el palco de los jugadores iban bajando los familiares y estaba Johan Venegas, todo empezó a suceder porque la gente se enchiló más porque Venegas insultó a la afición otra vez y se hizo el problema por el lado de enfrente y por detrás de los palcos, allí empezó todo”, dijo el aficionado.

“Fue cuando la gente se pasó de lado (atravesando el estadio), yo me pasé de la barra de ese lado a jalar gente para que no sucedieran más cosas y Venegas seguía con la misma vara. Luego llegó Bryan a calmar la situación como buen capitán, estuvo Pipo por allí en un toque. Pero no hubo agresiones, solo gritos, de un lado para otro”, manifestó el aficionado.

“Si nos regresamos, la gente está picada con Venegas desde Guápiles, no puede hacerle eso a la afición, y mucho menos en el mismo Morera Soto, dos veces seguidas. La gente tiene razón en estar enojada.

“Lo que pasa es que la gente se molesta de ver que un jugador de la acera de enfrente regresa y la agarra contra la institución. Eso no está bien. Si vemos lo de Bryan que dice que es culpa de él y lo reconoce y Bryan no llega a insultar a nadie, ni dice malas palabras. Él asume su responsabilidad”, añadió el aficionado.

-¿A qué jugadores de Alajuelense señalan ustedes?

-No señalamos a ninguno, es en general. Es un trabajo en grupo, si uno está mal, están mal todos, sino queda campeón uno, no queda campeón ninguno.

-¿Por qué Johan reaccionó así, eran gritos contra él?

La Fuerza Pública debió invervenir. (JOHN DURAN)

Los miembros de la barra invadieron la cancha, una clara infracción según la ley. (JOHN DURAN)

- La gente llegó al palco a gritar cosas como “falta de hue..., pongan ganas, respeten a la afición, sientan la camiseta”, pero en general. No es que dijeron, ‘miren, esa es la esposa de Bryan y le gritamos’, o esa es la de Arreola. Prefiero eso a que haya agresión y Venegas vio a la gente y empezó a gritarle.

“Mire, hay más de 50 personas que lo primero que hicimos fue gritar, pero luego jalamos con la seguridad para ayudar a la gente a bajar y que no se hiciera más problema, pero si Venegas sigue diciendo cosas a la afición, él es el problema. Primero eran tres o cinco que le decían cosas, pero luego son más porque se mete con la afición hasta que se sale del control de los cabecillas.

“Otra cosa que voy a decir es que nosotros hacemos cosas buenas, pintamos el estadio. En diciembre hacemos cinco fiestas para chiquitos, a principio de año le damos útiles a niños de La Carpio, de Puntarenas, de todo el lado, hemos repartido diarios, pero eso no lo ven. Hacemos diez cosas buenas y una mala y se fijan en la mala. Les exigimos a los jugadores porque se roban la plata, no hacen lo que deben”, dijo.