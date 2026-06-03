Alajuelense se frota las manos: recibiría esta millonaria suma por Jeyland Mitchell

Alajuelense recibirá una importante cantidad de dinero por la venta de Jeyland Mitchell al fútbol de Austria.

Este martes, se confirmó que el Sturm Graz, equipo en donde juega el defensor decidió adquirir la ficha del futbolista y los rojinegros obtendrán un porcentaje de la venta del tico.

En el 2024, cuando Mitchell se fue al Feyenoord de los Países Bajos, la LDA obtuvo unos 2.5 millones de euros (cerca de 1.300 millones de colones).

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Alajuelense se verá beneficiado con la opción de compra que el Sturm Graz de Austria ejerció por el defensor Jeyland Mitchell. Foto: AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Según medios de Países Bajos, el Sturm Graz pagó tres millones de euros aproximadamente, al ejercer la opción de compra.

Con este negocio, la Liga recibirá el 15 por ciento, es decir, unos 450.000 euros (₡239 millones), dinero que no caerá para nada mal en las arcas manudas, que si bien es conocido, están muy llenas, al menos lograrán que la no llegada a semifinales o hasta el acuerdo con el que tendrían que llegar con Alejandro Bran no afecten en nada a la institución.