Jeyland Mitchell se despide de club con emotivo mensaje

Jeyland Mitchell dejó de ser oficialmente jugador del Feyenoord luego de que el Sturm Graz comprara su ficha después de una temporada a préstamo en el club austriaco.

Por ello, el defensor nacional aprovechó para publicar un mensaje de despedida.

“Hace dos años, el Feyenoord me brindó una oportunidad increíble y me permitió comenzar un capítulo importante de mi trayectoria en Europa.

Jeyland Mitchell se despidió del Feyenoord (Feyenoord/Feyenoord)

“Hoy quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos en el club por su confianza, apoyo y fe en mí desde el primer día. Estos dos últimos años han estado llenos de valiosas lecciones, experiencias inolvidables y un enorme crecimiento personal y profesional.

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“Agradezco a la directiva, al personal, a los entrenadores, a los jugadores y a la afición que me hicieron sentir bienvenido y contribuyeron a que esta experiencia fuera tan especial. Formar parte de un club tan prestigioso ha sido un honor que siempre atesoraré.

“Gracias, Feyenoord, por creer en mí y por darme la oportunidad de crecer en uno de los entornos futbolísticos más respetados de Europa. Los recuerdos, las amistades y las lecciones de este camino permanecerán conmigo para siempre. Siempre estaré agradecido. Gracias, Feyenoord”, publicó Mitchell en su Instagram.