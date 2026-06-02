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Jeyland Mitchell se despide de club con emotivo mensaje

Jeyland Mitchell soltó un emotivo mensaje sobre su paso por Feyenoord

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Por Eduardo Rodríguez

Jeyland Mitchell dejó de ser oficialmente jugador del Feyenoord luego de que el Sturm Graz comprara su ficha después de una temporada a préstamo en el club austriaco.

Por ello, el defensor nacional aprovechó para publicar un mensaje de despedida.

“Hace dos años, el Feyenoord me brindó una oportunidad increíble y me permitió comenzar un capítulo importante de mi trayectoria en Europa.

Jeyland Mitchell en el regreso a los entrenamientos con el Feyenoord de Países Bajos.
Jeyland Mitchell se despidió del Feyenoord (Feyenoord/Feyenoord)

Hoy quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos en el club por su confianza, apoyo y fe en mí desde el primer día. Estos dos últimos años han estado llenos de valiosas lecciones, experiencias inolvidables y un enorme crecimiento personal y profesional.

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Agradezco a la directiva, al personal, a los entrenadores, a los jugadores y a la afición que me hicieron sentir bienvenido y contribuyeron a que esta experiencia fuera tan especial. Formar parte de un club tan prestigioso ha sido un honor que siempre atesoraré.

Gracias, Feyenoord, por creer en mí y por darme la oportunidad de crecer en uno de los entornos futbolísticos más respetados de Europa. Los recuerdos, las amistades y las lecciones de este camino permanecerán conmigo para siempre. Siempre estaré agradecido. Gracias, Feyenoord”, publicó Mitchell en su Instagram.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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