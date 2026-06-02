Cientos de ticos salieron a defender a Costa Rica tras fuerte ofensa de un panameño

Aunque la Selección de Costa Rica no logró clasificar al Mundial 2026, la fiebre mundialista y la rivalidad centroamericana siguen más vivas que nunca en redes sociales.

El amistoso disputado este lunes entre Costa Rica y Colombia provocó una ola de comentarios entre aficionados de distintos países, especialmente de Panamá, selección que sí estará presente en la Copa del Mundo.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de un usuario de X identificado como Carresqueñismo, quien publicó:

“Selecciones que viven del pasado y actualmente son una mie...:

🇨🇷 Costa Rica

🇺🇾 Uruguay

🇮🇹 Italia”.

El comentario rápidamente comenzó a viralizarse y provocó una avalancha de respuestas de costarricenses que salieron a defender tanto a la Selección Nacional como la historia futbolística del país.

Partido entre Costa Rica y Colombia generó muchos comentarios de vecinos panameños (Mauricio Moreno / El Tiempo/El Tiempo / GDA)

Los ticos no se quedaron callados

Entre las respuestas más compartidas aparecieron comentarios como:

“El pasado de Costa Rica ustedes se lo desean”.

“Otros no tienen ni pasado ni presente”.

“Selecciones que ni siquiera tienen pasado y actualmente son una mier...: Panamá”.

“Pobre gente, son felices porque hicieron dos goles en el mismo partido”.

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“Pero se acaban de comer 6”.

“Goles de Costa Rica en Mundiales: 21. Goles de Panamá en mundiales: 2”.

“No sé si es más graciosa la opinión o que la diga un panameño”.

“Cuartos de final en un Mundial hace a Costa Rica la selección más relevante de Concacaf”.

“La grandeza de Panamá resumida: ganarle a Costa Rica”.

La rivalidad sigue creciendo rumbo al Mundial

La rivalidad futbolística entre Costa Rica y Panamá ha aumentado considerablemente durante los últimos años, especialmente luego del crecimiento de la selección canalera y sus recientes clasificaciones mundialistas.

Sin embargo, muchos aficionados ticos también recordaron en redes sociales el histórico recorrido de Costa Rica en Brasil 2014, cuando la Tricolor alcanzó los cuartos de final del Mundial, una marca que Panamá todavía no consigue.

El debate rápidamente se convirtió en tendencia entre aficionados de ambos países y dejó claro que, aunque la Sele no estará en el Mundial 2026, sigue siendo tema de conversación en plena fiebre mundialista.