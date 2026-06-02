Jeyland Mitchell recibe una gran noticia para su carrera después del juego amistoso contra Colombia

Luego del partido entre Colombia y Costa Rica, el defensor de la Selección Nacional, Jeyland Mitchell, recibió la noticia de que el club en el que estuvo a préstamo, el Sturm Graz de Austria, confirmó su compra.

Este martes el conjunto austriaco hizo oficial en sus redes sociales que el exdefensor de Alajuelense dejaba al Feyenoord, club que era dueño de su ficha, para ellos ejercer la opción de compra definitiva del costarricense.

Mitchell tiene nuevo equipo de manera oficial (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El seleccionado nacional solo tuvo participación en nueve encuentros con el cuadro neerlandés; entre ellos, destaca su participación en Champions League cuando se enfrentó al AC Milan y al Inter en instancias de eliminación directa.

El zaguero tico fue vendido al Feyenoord por la Liga Deportiva Alajuelense por una cifra que, según trascendió, rondaba alrededor de los 2,5 millones de dólares, con lo que Jeyland se convirtió en la segunda venta más alta en la historia de un club nacional, solo superado cuando la propia Liga vendió a Froylan Ledezma al Ajax de Ámsterdam, también de Países Bajos.

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Mitchell subió mucho su valor tras el recordado encuentro de Costa Rica contra Brasil en la Copa América del 2024, en la que el zaguero fue clave para controlar a Vinicius Jr. en el histórico empate sin goles por dicha competición continental.

Jeyland acabó saliendo a préstamo a este club de Austria debido a que su entrenador en ese entonces en el Feyenoord, Robin Van Persie, no le dio la regularidad y, según trascendió, se dijo que el timonel afirmaba que el tico se pasaba de revoluciones en los entrenamientos con el combinado tulipán.