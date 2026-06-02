Prensa hondureña se come vivo a José Mario Pinto tras preferir a Sporting sobre el Olimpia

José Mario Pinto era catalogado uno de los mejores jugadores de la liga de Honduras y mucha de la prensa de dicho país lo quería ver aún en el Olimpia o en otra liga internacional, pero acabó en Sporting.

Un gran sector de la prensa catracha fue clara en criticar al extremo hondureño por elegir a los albinegros y también le tiraron al Olimpia por perder un futbolista ante un club que no es de los grandes de Costa Rica.

José Mario Pinto es el quinto refuerzo del Sporting. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

“Un total ridículo en lo deportivo para el que muchos llaman acá como el rey del dribling. Imagínate irte a este club de media tabla en suelo tico”.

“Me parece un desperdicio que vaya a Sporting cuando futbolisticamente debería estar en Alajuelense, Saprissa o Herediano. Si está en Sporting, según entiendo, es porque este club está pagando más plata que los tradicionales de Costa Rica”, afirmó el periodista Julio Cruz en X.

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“En un año Olimpia dejó ir a 5 futbolistas de manera totalmente gratuita. El león no tiene problemas económicos, pero sí de planificación y de plan de contingencias. Patrimonio que se ha ido sin dejar nada de ganancias económicas”, expresó en sus redes el comunicador Álvaro de la Rocha.

Pinto era pretendido por Cartaginés según medio hondureños (Mayela López/Mayela López)

“La mala gestión de Olimpia fue no venderlo en su momento, hoy lo más cuestionable era tratar de renovar a un jugador que ya cumplió su ciclo. Por otro lado, Olimpia debe reflexionar si este será el camino en la venta de jugadores; que se le vayan gratis en vez de venderlos en el instante oportuno”, comentó Óscar Funes, periodista hondureño.

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“Para Olimpia es una vergüenza que un equipo sin tradición, sin historia y sin peso en Centroamérica le haya arrebatado a dos de sus últimos pilares (Carlos Pineda y Pinto). Repito, es una vergüenza”, sentenció el periodista Gustavo Roca en Facebook.

El habilidoso atacante de Honduras viene de ser galardonado como el tercer futbolista con más regates completados a nivel mundial en el año 2025, según Sofacore, solo por detrás de Lamine Yamal del Barcelona y Guilherme Smith del Union St. Gilloise.