Ronald Matarrita con sangre en el ojo hace advertencia en inicio de la pretemporada de Alajuelense

Alajuelense viene de un durísimo golpe el semestre pasado, en el que pasó del cielo al infierno, luego de conseguir el cetro 31 en diciembre pasado.

Por eso Ronald Matarrita tiene claro en este inicio de la pretemporada, que trabajan para cambiar por completo lo ocurrido.

“Fueron días difíciles para todos los liguistas, así que estamos con la mentalidad de volver con muchísimas ganas de que empiece ya el torneo para lavarnos la cara y, obviamente, darle a la afición el nivel que se requiere al vestir esta camisa”, dijo.

Matarrita dejó clara sus ganas en el inicio de la pretemporada tras el duro fracaso (JOHN DURAN/John Durán)

Matarrita confesó que durante las vacaciones sacrificó tiempo para poder estar más preparado en este comienzo de la pretemporada.

“Lo que pasó en el torneo anterior es un antes y un después; sacrifiqué un poco las vacaciones, el tiempo de ocio, lo intenté combinar con entrenamiento, así que bueno, al día de hoy me siento con muchas ganas de que empiece ya el torneo”, aseguró Ronald.

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El lateral izquierdo afirma que así como está él en cuanto a los deseos de lavarse la cara, está el grupo en general para cambiar lo que pasó con el club en el semestre anterior.

“La sensación del grupo es la misma: le quedamos debiendo a la afición como a nosotros mismos, a la institución también, así que estamos en deuda. Al final, lo que toca hacer en la pretemporada es cerrar la boca, trabajar y hacer todo lo que se tenga que hacer para lavarnos la cara”, añadió.

Matarrita aseguró que sacrificó vacaciones para estar listo de cara a la pretemporada (Jose Cordero/José Cordero)

“Es un grupo sumamente sólido, pero por algunas cosas se nos fue de las manos alcanzar el torneo anterior, pero con las incorporaciones que se hagan, ojalá nos aporten bastante.

“Nosotros, desde la parte del liderazgo, tenemos que adentrar al nuevo técnico y hacer esa unión con el grupo y con los que van llegando, ponerlos en pro del equipo para tener un torneo con mucha diferencia al anterior”, sentenció el futbolista, en declaraciones brindadas por el club.

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El exmundialista viene de renovar recientemente su contrato con los rojinegros luego de un torneo en el que fue muy regular, pese al fuerte fracaso que vivieron los manudos.