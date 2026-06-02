El llamado de Manfred Ugalde luego de la derrota de la Selección de Costa Rica ante Colombia

Manfred Ugalde fue la ficha que más inquietó a la defensa de Colombia en el amistoso ante Costa Rica. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Manfred Ugalde fue la figura que el consenso puso como quien más destacó este lunes con la Selección de Costa Rica en el amistoso ante Colombia en Bogotá.

El atacante tricolor mostró mucha voluntad, ganas e intensidad para pelear por cada balón en el que tuvo oportunidad, en un juego que en lo individual le dejó buenas sensaciones e incomodó a la zaga cafetera.

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Al finalizar el juego, el jugador del Spartak de Moscú indicó qué necesita esta Sele para ir avanzando poco a poco para conseguir mejores resultados.

“Jugamos ante un equipo que tiene grandísimos jugadores, cometimos un error, una pelota parada y una contra que al final nos cuesta el partido, pero tenemos que seguir mejorando, cerrar el grupo y unirnos porque creo que tenemos talento”, dijo a Teletica Deportes al acabar el encuentro.

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El delantero cree en el potencial del equipo de Fernando Batista

Ugalde además comentó que el esquema mostrado este lunes demuestra que pueden ser un equipo muy versátil y al que, sobre todo, hay que tenerle fe en lo que puede hacer.

“Hoy se demostró que desde un bloque bajo podemos hacer un buen partido, pero tenemos que seguir trabajando porque tenemos mucho camino. Tenemos que creer en nosotros, luchar y darle una alegría a la gente que creo que todos los necesitamos”.

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En redes sociales a nivel internacional incluso se destacó lo mostrado por Manfred, quien pudo jugar por ser un amistoso fuera de fechas FIFA, dado que la sanción que pesa sobre él tras ser expulsado al final de la eliminatoria no cuenta en este tipo de partidos.