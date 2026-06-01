La clara advertencia de Ronald González sobre lo que le espera a la Selección Nacional en los próximos años

Ronald González fue muy claro sobre el futuro de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Ronald González, director de selecciones de la Federación Costarricense de Fútbol, habló de manera muy concreta y directa sobre el presente de la Selección de Costa Rica.

Minutos antes del partido que la Sele disputa ante Colombia en Bogotá, González hizo un pequeño análisis del estado en el que la Tricolor hoy por hoy se encuentra, enfatizando en un detalle en particular: tener paciencia.

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Cambio generacional obliga a la paciencia en la Selección

El encargado del área deportiva afirmó que el cambio generacional ahora es inevitable, que hay que jugársela con jóvenes que poco a poco deberán ir creciendo.

“El próximo mundial lo vamos a enfrentar con un cambio generacional bastante fuerte. Yo, que conozco a mis jugadores, a algunos de ellos los dirigí; son muchachos jóvenes aún.

“Ya no están las estrellas ni las figuras que había antes, así que tenemos que tener paciencia, intentar ser resilientes y que ojalá que algún resultado deportivo de estos nos dé esa satisfacción”, indicó en declaraciones a Teletica Deportes.

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Una Selección joven pensando en el Mundial 2030

El promedio de edad del grupo que fue a Colombia es de 24 años y es lo más parecido al equipo estelar con el que pueda contar Fernando “Bocha” Batista.

A Ronítal le consultaron sobre cuál es el plan y la línea con los futbolistas que para el próximo mundial podrían llegar con 35 o 36 años. ¿La Sele ya está cerrada para ellos?

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La puerta sigue abierta para todos

“El mensaje de Fernando ha sido muy claro: la Selección no está cerrada para nadie, lo que pasa es que tenemos que construir y empezar por algo y se está empezando con los jugadores más jóvenes.

“Lógicamente, en el transcurso de la eliminatoria, podrá ser que lleguen jugadores con un poquito de más edad que ellos, pero en este momento se está construyendo una selección no solo con estos muchachos, sino con algunos sub-23 que no están acá. Además, apostar por algunos sub-20 con los que estuve en Barranquilla, que perfectamente en cuatro años pueden estar en selección mayor.

“Esto es todo un proyecto en el que tenemos que tener resiliencia, paciencia, porque tenemos buen material; lo que pasa es que hay que administrarlo bien”, finalizó.