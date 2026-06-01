Jorge Luis Pinto echa sal en la herida al hablar de la disciplina en la Selección Nacional

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto publicó en sus redes sociales detalles del éxito de la Selección Nacional de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, donde la disciplina fue algo que el mismo entrenador destacó, pero que actualmente ha sido todo un tema por los escándalos fuera de la cancha de jugadores de la Tricolor.

“Disciplina, planificación y conocimiento”, puso Pinto en la descripción del video en el que hizo referencia a más detalles que llevaron a la Sele a semejante gesta, como fue llegar hasta los cuartos de final de dicha Copa del Mundo.

Pinto habló del éxito de Costa Rica en 2014. (Alonso Tenorio)

“Hasta hoy todo mundo se pregunta el porqué de Costa Rica en el quinto lugar del mundo, en Brasil 2014, simplemente porque hizo una pretemporada de seis meses, pero dirán que Pinto está loco por una pretemporada de seis meses, por supuesto que sí”.

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“En diciembre los convoqué a todos para que hiciéramos exámenes de evaluación fisiológica, antropométrica y todos esos aspectos científicos que el entrenamiento necesita. Valoré jugadores; en enero, febrero y marzo, negocié con sus entrenadores de clubes en relación a lo que queríamos con cada uno, sino que negociamos el préstamo con 25 días de anticipación antes del Mundial”.

“En ese periodo controlamos con los preparadores de los diferentes equipos, conversamos con ellos y tuvieron una recepción extraordinaria para que nos ayudaran en el desarrollo de las deficiencias que había en algunos y otros aspectos técnico-tácticos, y negocié tenerlos 25 días antes del Mundial; ese fue uno de los éxitos del Mundial de Costa Rica”, detalló Jorge Luis.

La Sele no está en esta Copa del Mundo y recientemente al técnico Fernando Batista le ha tocado separar jugadores por factores extracancha.