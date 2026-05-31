Fernando Batista manda fuerte mensaje a futbolistas indisciplinados tras dar lista: “No basta con ser talentoso”

Este domingo Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, dejó clara su postura sobre el tema de la disciplina a la hora de dar la lista de 23 convocados para los amistosos ante Colombia de este lunes y después contra Inglaterra.

La madrugada del pasado lunes hubo una balacera al carro del volante de la Tricolor y de Alajuelense, Alejandro Bran, a quien exlcuyeron de la Selección, junto con Kenneth Varas y Warren Madrigal porque, aparentemente, salieron de fiesta juntos la noche previa a un entrenamiento de la Tricolor.

Bran y Vargas, además, fueron separados de Alajuelense, club con el que jugaban.

Bocha fue tajante con la disciplina en la Sele (Lilly Arce/Lilly Arce)

A la hora de dar la lista de los llamados para estos duelos amistosos, el entrenador sudamericano dejó claro su pensamiento de la disciplina tras estos acontecimientos.

“Todo lo que sea interno queda en el grupo; también he hablado con ellos y lo que sí, como me han escuchado, ya en otras oportunidades en la selección no solo hay que ser talentoso para jugar, hay que tener una disciplina, unos valores en los cuales nosotros no vamos a negociar, sea quien sea”, expresó.

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Acerca de si las puertas están cerradas para estos futbolistas, el timonel de Costa Rica respondió lo siguiente.

“Hoy no te puedo asegurar si las puertas están cerradas o están abiertas; lo más importante es que ellos puedan mejorar cosas que les han pasado, pero cuando están acá adentro hay disciplina, valores y muchas cosas que yo personalmente no las negocio”, manifestó el Bocha.

Alejandro Bran y Warren Madrigal, expulsados de la Selección Nacional por actos de indisciplina. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En su primera convocatoria, Fernando Batista ya tuvo que mover fichas por este mismo tema debido al anterior escándalo de Alejandro Bran en un condominio en La Sabana, específicamente en un parqueo con una situación con su moto, en la que intervino la seguridad del lugar y la policía, dejando fuera al volante de dicha lista para los amistosos ante Jordania e Irán, sumado a una sanción con su club, Alajuelense.

“Me preocupa no hablar de fútbol, de tener que hablar de cosas que son extrafutbolísticas; en definitiva, a uno lo contratan para hablar de fútbol. Los jugadores que van llegando a la Federación saben que acá hay un entrenador, hay un cuerpo técnico, que hay normas de las cuales, vuelvo a repetir, no voy a negociar y eso lo tienen bien claro.

“Después está en cada uno, en su vida, en lo que tengan que hacer; ojalá lo puedan mejorar, porque no solo para los chicos que les ha tocado salir (Bran, Huevito y Warren), sino para el resto, o por lo menos yo tengo la tranquilidad de que saben que si entran acá y van a estar acá, la disciplina no se negocia; después trabajaremos en el resto”, sentenció el entrenador de la Sele.

Huevito fue seperado de la Sele por el escándalo de Bran (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre la juventud en la convocatoria y considerar a veteranos

Batista tiene en su base un equipo muy joven para estos juegos amistosos ante Colombia e Inglaterra, y ante esto el técnico habló sobre la posibilidad de ver a más experimentados en el futuro.

“Estos entrenamientos con los jóvenes fueron muy buenos; uno lo que quiere es que estos chicos sean la nueva construcción de este equipo, uno tiene que pensar más allá del presente, hay que pensar en la próxima eliminatoria dentro de dos años, en el próximo Mundial, sobre quiénes puedan llegar, quién va a llegar con experiencia; por eso hay que trabajar en esas bases, con la sub-20, con la sub-17, que están trabajando en conjunto.

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“Estamos en renovación, pero por ahí hay jugadores que pueden llegar con 42 años o 38, 37, y hoy a nivel de élite hay que tener un equilibrio con jugadores jóvenes que estamos trabajando, así que es un proceso, pero las puertas de la selección no están cerradas para nadie”, afirmó.

En el caso de Keylor Navas, que viene de hacer una gran campaña con los Pumas de la Liga MX, Bocha aclaró.

“Es uno de los jugadores más representativos de la historia del fútbol costarricense y a nivel de arqueros del mundo. Lógicamente, cuando se construyen cosas nuevas, hay que ver otros colegas, compañeros que puedan estar en algún momento, pero no me puedo quedar solo en el presente; tengo que pensar en el 2030 y faltan 4 años. Ojalá Keylor pueda ser una ayuda con su experiencia en todo lo que transmite, pero lógicamente vamos a tener una charla, que son referentes, pero en el transcurso de este armado, tenemos que empezar a armar a los arqueros convocados”, añadió.