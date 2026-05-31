Bocha Batista anuncia los convocados para amistoso contra Colombia, ¿hubo sorpresas?

Fernando Batista presentó la lista de 23 convocados para el juego amistoso de este lunes entre Costa Rica y el combinado de Colombia, en lo que será la despedida de los cafeteros frente a su gente de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

En la portería están Patrick Sequeira, Bayron Mora y Abraham Madriz, mientras que en la zona defensiva, Aarón Salazar, Daril Araya, Fernán Faerron, Haxel Quirós, Jeyland Mitchell, John Paul Ruiz, Farbod Samadian, Joseth Peraza y Shawn Johnson.

Batista presentó la lista de convocados para el duelo ante Colombia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la zona medular del equipo destacan Andrey Soto, Cristopher Núñez, Gian Mauro Morera, Luis Flores, Orlando Galo y Sebastian Padilla.

Adelante, el Bocha llamó a Álvaro Zamora, Carlos Mora, Josimar Alcocer, Manfred Ugalde y Orlando Sinclair.

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Días atrás, el entrenador patrio separó a tres jugadores por temas de indisciplina, como lo fueron el mediocampista Alejandro Bran y los atacantes Kenneth Vargas y Warren Madrigal, a los cuales se les ligó a una balacera la madrugada del lunes en el sector de Los Yoses de San Pedro en horas altas de la madrugada.

Los que quedaron fuera

Christopher Moya, cuarto arquero quedó fuera y en su momento se informó que por problemas de salud, Jorkaeff Azofeifa también quedó al margen como se informó días atrás.

La Selección Nacional de Costa Rica y Colombia se verán las caras este lunes a las 5 de la tarde en suelo cafetero.