Bocha Batista tiró, sin pelos en la lengua, cuál es la mayor necesidad que tiene la Selección de Costa Rica

Fernando Batista habló de lo que le gustó en la Selección de Costa Rica. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Fernando “Bocha” Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, debutó este viernes con un empate a dos en un amistoso ante Jordania, en el que sacó varias conclusiones.

Más allá de los aspectos que lo dejaron satisfecho, como el orden táctico y la mentalidad del equipo para no dar el partido por perdido, el argentino reconoció un detalle que tal vez costará adaptar en la Sele.

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La falta de un “nueve” preocupa en la Selección de Costa Rica

Costa Rica jugó sin un nueve de área, sin un delantero centro que acabe las jugadas, los cuales son muy escasos en el fútbol nacional y a nivel de legionarios, Manfred Ugalde ha sido el único que se asoma, quien estuvo ausente en esta ocasión.

“Las características de Alcócer, de Zamora, Madrigal, son más de media punta, de tirarse más por banda, no está ese nueve de punta que juegue entre los centrales.

“La mayoría de los que están (en el torneo nacional) son extranjeros y si no tenemos ese nueve, buscaremos ese funcionamiento para tratar de suplir esa falta de ese nueve que juegue entre los centrales, estoy muy conforme con lo visto y los jugadores que hay, trabajaremos por buscar lo mejor para el funcionamiento del equipo”, explicó a Radio Columbia, medio presente en Turquía.

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Orden táctico y reacción: lo positivo que destacó Batista

Sobre el partido, se fue con varios apuntes.

“Me quedo, lógicamente, con el poco tiempo de trabajo, el orden del equipo, físicamente en el primer tiempo entendieron lo que pretendíamos y luego me quedo con esa mentalidad de no dar el partido por perdido, porque íbamos 2-0 abajo con un rival muy fuerte.

“Los cambios le dieron aire al equipo y esa intensidad y actitud es algo que no hay que perder, lógicamente hay mucho por trabajar, cosas siempre para mejorar, pero contento de la actitud e intensidad de los chicos”, comentó.

Andrey Soto fue de las figuras que no desentonó en Costa Rica. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

La idea de juego de Batista con Costa Rica: presión y posesión

Batista explicó que su idea es jugar lejos del marco propio, con buen manejo de pelota, pues le gusta ese estilo de fútbol, por lo que no se casa con ningún esquema.

“Yo no me quedo con un sistema, sabíamos que íbamos contra un rival que jugaba de una manera, con bandas muy rápidas, que los internos no jugaban fijos, sino que descendían y jugaban al lado de los volantes, entonces hoy se planteó de esa manera.

“Mi idea siempre es jugar en el campo rival, presionar, trabajar la postpérdida para agarrar al rival mal parado. Más allá del resultado, me voy conforme", destacó.

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La fortaleza mental, otro punto alto del equipo

Además destacó la fortaleza mental del grupo de no caerse al ir 2-0 abajo.

“Ellos encuentran el penal apenas al comienzo del segundo tiempo, cuando te hacen un gol así, al comienzo, todo lo que pudiste hablar en el primer tiempo se empieza a modificar, por eso me quedo con la tranquilidad que tuvieron los muchachos de no desesperarse.

“La idea era seguir de la misma manera, tratar de buscar un poquito más de fútbol. Ellos estaban bien parados, buen bloque bajo tenían y cuando tuvimos la posibilidad de jugar, por momentos lo hicimos, satisfecho con lo que hicimos en 48 horas de trabajo".