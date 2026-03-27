Esta es la primera alineación de Fernando Batista al mando de la Selección de Costa Rica

Fernando Batista empleó un once con jugadores jóvenes como base ante Jordania. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fernando Batista se la jugó con un once que combina a juveniles con jugadores de experiencia en su debut como entrenador de la Selección de Costa Rica ante Jordania, en un partido amistoso que será su arranque como seleccionador.

El Bocha tiró una alineación en el que dominan los jóvenes, pero con experiencia, pues no aparecen muchas caras nuevas, sino los mismos futbolistas que fueron la base en el camino al Mundial de Norteamérica 2026. El capitán será Orlando Galo.

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La alineación de la Selección de Costa Rica

La Sele sale con Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Darryl Araya, Orlando Galo, Carlos Mora, Aarón Salazar, Andrey Soto, Álvaro Zamora y Josimar Alcocer

Los ticos dejaron en banca a figuras como Andy Rojas, Creichel Pérez, Jewisson Bennette o Warren Madrigal.

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