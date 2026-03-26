Orlando Galo habla, por primera vez del fracaso de Costa Rica al no clasificar al Mundial 2026

Orlando Galo, volante de la Selección Nacional habló por primera vez de la no clasificación de Costa Rica a la Copa del Mundo del 2026.

El jugador del Riga FC de la primera división de Letonia fue tomado en cuenta por el técnico Fernando Batista, para los amistosos contra Jordania e Irán, que la Tricolor disputará los días 27 y 31 de marzo.

Galo reconoció que le duele bastante el perderse de nuevo un Mundial mayor, luego de quedar fuera de Catar 2022, por una sanción de dopaje, pero seguirá trabajando para ayudar a la Sele a clasificar al torneo del 2030.

LEA MÁS: Así es el lindísimo estadio en Turquía donde jugará la Selección de Costa Rica la fecha FIFA

Fernando Batista hizo su primer entrenamiento con la Selección Nacional, en Turquía. Foto: prensa FCRF. ( Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

“Me siento contento por estar de nuevo en Selección, duele bastante la no clasificación; lo hemos conversado. Viene un nuevo proceso, un nuevo cuerpo técnico, el fútbol te da revanchas y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo.

“He estado en muchos llamados de Selección y quiero rescatar que cuando estuve, habían jugadores de mucha trayectoria y era bueno apoyarse en ellos, lo positivo que nos transmitían en el día a día.

“Ha sido muy bueno, hoy (miércoles) nos juntamos todos, hubo la presentación del cuerpo técnico y esto debe ser muy provechoso para el grupo, en donde hay muchos jóvenes y comenzar un proceso exitoso de cara al 2030″, comentó.

LEA MÁS: Las primeras palabras de Fernando Batista como técnico de la Selección Nacional a su llegada a Costa Rica

Orlando Galo y su regreso a la Selección Nacional

Según informó la Fedefútbol este miércoles, la Selección hizo su primer entrenamiento, dirigido por el Bocha, una práctica que duró 1 hora y 30 minutos. “Los futbolistas iniciaron con un estiramiento y calentamiento básico. Posteriormente, trabajaron ejercicios de reacción y velocidad, junto con trabajos básicos de técnica y movilidad”, mencionó la FCRF en su grupo de prensa.

Lo que se viene

Galo habló de la llegada del Bocha a Costa Rica y el compromiso que pide a los jugadores que está llamando para el proceso venidero.

“Estos juegos son buenos, son rivales importantes. Como lo dijo el profesor, todos los partidos que tengamos con este escudo no son amistosos, son partidos de preparación para lo que viene, que es el proceso 2030.

LEA MÁS: ¿Envidia? Periodista catracho asegura que Costa Rica mira con recelo a Honduras por este motivo

El profesor nos ha comentado lo que quiere y estos juegos serán importantes para comenzar a mostrarlo. Tiene bases como la disciplina y el sentir la camiseta", afirmó.

El partido contra Jordania será el viernes, a las 11 a.m. hora tica y contra Irán, el próximo martes, a las 7 a.m.

Orlando Galo habló de la no clasificación de la Selección a la Copa del Mundo del 2026. Foto: Instagram Orlando Galo. ( Instagram Orlando Galo. /Instagram Orlando Galo.)

Su compañero Andrey Soto, quien juega en Pérez Zeledón fue tomado en cuenta por primera vez para la Selección Mayor y no ocultó su emoción, por vestir, por fin, la camisa de la Tricolor.

“Estoy sorprendido por el llamado, me siento muy feliz. Juego en varias posiciones y puede ser una ventaja, ahora debo tratar de hacerlo bien, para ser tomado en cuenta.

LEA MÁS: Uno de los doctores más calificados de Costa Rica es tajante sobre las canchas sintéticas y las lesiones de rodilla

“Es mi primer llamado, ahora debo valorarlo mucho más, hacer mi trabajo de la mejor manera”, dijo el extremo, que había jugado en las categorías Sub-17, Sub-19 y Sub-20.