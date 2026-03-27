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Jordania vs. Costa Rica: La Sele juega este viernes y le contamos a qué hora y dónde verlo

La Tricolor disputará su primer amistoso de la fecha FIFA y será el debut del técnico Fernando “Bocha” Batista

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Selección de Costa Rica se enfrenta este viernes a Jordania, en un amistoso como parte de la fecha FIFA, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa bajo el mando de Fernando Batista

Tempranito

Fernando Batista empieza de cero en la Selección de Costa Rica, con un grupo joven.
Fernando Batista empieza de cero en la Selección de Costa Rica, con un grupo joven. (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)

El compromiso se disputará a las 11:30 a.m. hora de Costa Rica, es tempranito debido a que el encuentro se jugará a las 8:30 de la noche de Turquía.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro entre Costa Rica vs Jordania se podrá ver en televisión abierta a través de Teletica canal 7 y Repretel canal 6.

Ambas señales transmitirán el juego en vivo, permitiendo a los aficionados seguir de cerca el rendimiento de la Tricolor en este primer amistoso.

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Inicio de una nueva etapa

Este partido representa el primer reto de Fernando Batista al frente de la Selección Nacional, en un proceso que busca consolidar el equipo de cara a futuras competencias.

El duelo ante Jordania será clave para observar nuevas variantes y el planteamiento del entrenador en su debut oficial.

Costa Rica enfrenta a Jordania en amistoso de fecha FIFA.
Costa Rica enfrenta a Jordania en amistoso de fecha FIFA. (Creada con IA) (chatgpt/Chatgpt)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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