Jordania vs. Costa Rica: La Sele juega este viernes y le contamos a qué hora y dónde verlo

La Selección de Costa Rica se enfrenta este viernes a Jordania, en un amistoso como parte de la fecha FIFA, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa bajo el mando de Fernando Batista

Tempranito

Fernando Batista empieza de cero en la Selección de Costa Rica, con un grupo joven. (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)

El compromiso se disputará a las 11:30 a.m. hora de Costa Rica, es tempranito debido a que el encuentro se jugará a las 8:30 de la noche de Turquía.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro entre Costa Rica vs Jordania se podrá ver en televisión abierta a través de Teletica canal 7 y Repretel canal 6.

Ambas señales transmitirán el juego en vivo, permitiendo a los aficionados seguir de cerca el rendimiento de la Tricolor en este primer amistoso.

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Inicio de una nueva etapa

Este partido representa el primer reto de Fernando Batista al frente de la Selección Nacional, en un proceso que busca consolidar el equipo de cara a futuras competencias.

El duelo ante Jordania será clave para observar nuevas variantes y el planteamiento del entrenador en su debut oficial.