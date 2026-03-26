Estas son las 10 mejores camisetas del Mundial 2026, según ranking internacional

Las camisetas del Mundial 2026 ya generan conversación y un ranking publicado por Footy Headlines, basado en votaciones de aficionados en Football Kit Archive, muestra cuáles son las mejor valoradas.

Curazao lidera el ranking de camisetas del Mundial 2026. (Foto Adidas/Foto Adidas)

Top 10 camisetas del Mundial 2026

Posición Selección Tipo de camiseta Marca 1 Curazao Visitante Adidas 2 Alemania Local Adidas 3 Bélgica Visitante Adidas 4 España Local Adidas 5 México Visitante Adidas 6 Japón Local Adidas 7 Argentina Alternativa Adidas 8 Francia Visitante Nike 9 Inglaterra Local Nike 10 Italia Local Puma

El listado refleja un claro dominio de Adidas, que logra colocar siete camisetas dentro del top 10, incluidas las cuatro primeras posiciones.

Adidas domina el top 10 con la mayoría de diseños. (Foto Adidas/Foto Adidas)

Un ranking basado en aficionados

La clasificación se construye a partir de miles de votos en la plataforma Football Kit Archive, recopilados y difundidos por Footy Headlines, lo que permite medir la aceptación real de los diseños.

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La gran sorpresa es el primer lugar de Curazao, cuya camiseta visitante logró destacar rápidamente entre los aficionados pese a haber sido presentada recientemente.

Nota realizada con ayuda de IA