Estas son las 10 mejores camisetas del Mundial 2026, según ranking internacional

Las camisetas del Mundial 2026 ya generan conversación y un ranking publicado por Footy Headlines, basado en votaciones de aficionados en Football Kit Archive, muestra cuáles son las mejor valoradas.
Top 10 camisetas del Mundial 2026
|Posición
|Selección
|Tipo de camiseta
|Marca
|1
|Curazao
|Visitante
|Adidas
|2
|Alemania
|Local
|Adidas
|3
|Bélgica
|Visitante
|Adidas
|4
|España
|Local
|Adidas
|5
|México
|Visitante
|Adidas
|6
|Japón
|Local
|Adidas
|7
|Argentina
|Alternativa
|Adidas
|8
|Francia
|Visitante
|Nike
|9
|Inglaterra
|Local
|Nike
|10
|Italia
|Local
|Puma
El listado refleja un claro dominio de Adidas, que logra colocar siete camisetas dentro del top 10, incluidas las cuatro primeras posiciones.
Un ranking basado en aficionados
La clasificación se construye a partir de miles de votos en la plataforma Football Kit Archive, recopilados y difundidos por Footy Headlines, lo que permite medir la aceptación real de los diseños.
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La gran sorpresa es el primer lugar de Curazao, cuya camiseta visitante logró destacar rápidamente entre los aficionados pese a haber sido presentada recientemente.
Nota realizada con ayuda de IA