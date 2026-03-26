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Estas son las 10 mejores camisetas del Mundial 2026, según ranking internacional

Un ranking internacional revela cuáles son las camisetas favoritas rumbo al Mundial 2026

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Por Hillary Chinchilla Marín

Las camisetas del Mundial 2026 ya generan conversación y un ranking publicado por Footy Headlines, basado en votaciones de aficionados en Football Kit Archive, muestra cuáles son las mejor valoradas.

Adidas domina el top 10 con la mayoría de diseños.
Curazao lidera el ranking de camisetas del Mundial 2026. (Foto Adidas/Foto Adidas)

Top 10 camisetas del Mundial 2026

PosiciónSelecciónTipo de camisetaMarca
1CurazaoVisitanteAdidas
2AlemaniaLocalAdidas
3BélgicaVisitanteAdidas
4EspañaLocalAdidas
5MéxicoVisitanteAdidas
6JapónLocalAdidas
7ArgentinaAlternativaAdidas
8FranciaVisitanteNike
9InglaterraLocalNike
10ItaliaLocalPuma

El listado refleja un claro dominio de Adidas, que logra colocar siete camisetas dentro del top 10, incluidas las cuatro primeras posiciones.

Adidas domina el top 10 con la mayoría de diseños.
Adidas domina el top 10 con la mayoría de diseños. (Foto Adidas/Foto Adidas)

Un ranking basado en aficionados

La clasificación se construye a partir de miles de votos en la plataforma Football Kit Archive, recopilados y difundidos por Footy Headlines, lo que permite medir la aceptación real de los diseños.

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La gran sorpresa es el primer lugar de Curazao, cuya camiseta visitante logró destacar rápidamente entre los aficionados pese a haber sido presentada recientemente.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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