Así se jugarán los repechajes al Mundial 2026: fechas y partidos clave

Los repechajes rumbo al Mundial 2026 arrancan este 26 de marzo y definirán a las últimas selecciones clasificadas, en una fase cargada de tensión y partidos decisivos.

En el caso del repechaje europeo, hay cuatro boletos en juego, que se le otorgarán a los ganadores de las finales de cada una de las cuatro series.

Por su parte, el repechaje internacional dará dos cupos, que se le darán a los ganadores de las finales de las dos series.

Seis boletos en juego

El trofeo de la Copa del Mundo anda recorriendo diferentes ciudades alrededor del planeta. En estos días estuvo en Colombia. (LUIS ACOSTA/AFP)

Repechaje europeo A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo a las 1 :45 p.m. en el New Balance Arena de Bérgamo (ESPN y Disney+ Premium).

Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el Cardiff City Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

Repechaje europeo B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el estadio Ciudad de Valencia de España (Disney+ Premium).

Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el Stadion Narodowy (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

Repechaje europeo C

Semifinales

Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo a las 11 a.m. en el Tüpraş Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el estadio Tehelné Pole (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

Repechaje europeo D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el estadio Parken (Disney+ Premium).

República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el Fortuna Arena (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

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Repechaje internacional 1

Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 9 p.m. en el estadio Akron de Guadalajara, México.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 3 p.m en el estadio Akron de Guadalajara, México.

Repechaje internacional 2

Semifinal

Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo a las 4 p.m en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 9 p.m en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Italia es una de las selecciones que buscará clasificar en repechaje. (ANDREAS SOLARO/AFP)

Estos partidos serán clave para selecciones que buscan volver a una Copa del Mundo o hacer historia.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, arrancará el 11 de junio, y estos partidos definirán a los últimos invitados.