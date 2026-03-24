Así se jugarán los repechajes al Mundial 2026: fechas y partidos clave

Los repechajes rumbo al Mundial 2026 arrancan este 26 de marzo y definirán a las últimas selecciones clasificadas, en una fase cargada de tensión y partidos decisivos.
En el caso del repechaje europeo, hay cuatro boletos en juego, que se le otorgarán a los ganadores de las finales de cada una de las cuatro series.
Por su parte, el repechaje internacional dará dos cupos, que se le darán a los ganadores de las finales de las dos series.
Seis boletos en juego
Repechaje europeo A
Semifinales
- Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo a las 1 :45 p.m. en el New Balance Arena de Bérgamo (ESPN y Disney+ Premium).
- Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el Cardiff City Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
Repechaje europeo B
Semifinales
- Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el estadio Ciudad de Valencia de España (Disney+ Premium).
- Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el Stadion Narodowy (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
Repechaje europeo C
Semifinales
- Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo a las 11 a.m. en el Tüpraş Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).
- Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el estadio Tehelné Pole (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
Repechaje europeo D
Semifinales
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el estadio Parken (Disney+ Premium).
- República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo a las 1:45 p.m. en el Fortuna Arena (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
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Repechaje internacional 1
Semifinal
- Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 9 p.m. en el estadio Akron de Guadalajara, México.
Final
- República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 3 p.m en el estadio Akron de Guadalajara, México.
Repechaje internacional 2
Semifinal
- Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo a las 4 p.m en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Final
- Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 9 p.m en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Estos partidos serán clave para selecciones que buscan volver a una Copa del Mundo o hacer historia.
El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, arrancará el 11 de junio, y estos partidos definirán a los últimos invitados.