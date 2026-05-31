Cartaginés detrás de pegar un verdadero bombazo internacional con este fichaje

El Club Sport Cartaginés estaría detrás de una de las mayores figuras del Olimpia de Honduras y de la selección nacional catracha, y se trata del habilidoso extremo José Mario Pinto.

Según el periodista de dicho país, Álvaro de la Rocha, los blanquiazules están detrás de dicha adquisición para reforzar su ataque.

Pinto, suena para llegar a Cartago según periodista hondureño (Diario Diez para La Nación/Diario Diez para La Nación)

“Club Sport Cartaginés ha mostrado un fuerte interés en José Mario Pinto. El club costarricense tiene al extremo como uno de sus grandes objetivos en lo que va del mercado de fichajes. Pláticas ya iniciadas para abordar su incorporación”, afirmó en su cuenta de X el periodista hondureño.

El habilidoso atacante de Honduras viene de ser galardonado como el tercer futbolista con más regates completados a nivel mundial en el año 2025, según Sofacore, solo por detrás de Lamine Yamal del Barcelona y Guilherme Smith del Union St. Gilloise.

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Semanas atrás, incluso aficionados de Alajuelense en redes sociales empezaron a pedir su incorporación con el conjunto manudo luego de conocerse que la situación de José Mario y los olimpistas no es la mejor y estaría saliendo de los albos, según información del comunicador de Honduras, Gustavo Roca.

“José Mario Pinto no ha renovado su convenio con el Olimpia y todo indica que PODRÍA SALIR de la institución melenuda. Ofertas concretas no tiene, y peor después del torneo paupérrimo que jugó al entrar en rebelión luego de que el club le haya cerrado la puerta de salida”, explicó semanas atrás Gustavo en su cuenta de X.

Pinto y el Cartaginés ya se han cruzado en el camino antes cuando el extremo brilló en la serie de Copa Centroamericana del 2025 tras vencer a los nacionales en el Fello Meza 1-2, siendo protagonista el hondureño, y en la vuelta en Tegucigalpa, también con otro triunfo albo en el que José Mario fue importante para los leones.

Intenamos conocer la versión del Cartaginés, le enviamos un mensaje a don Leonardo Vargas, pero no hemos recibido respuesta.