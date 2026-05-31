Exjugador del Saprissa se convierte en legionario y fue presentado en su nuevo club

Un exjugador del Deportivo Saprissa se convirtió en legionario y este sábado fue presentado en su nuevo club.

Se trata del volante Yoserth Hernández, quien formará parte del Inter FA de El Salvador, luego de su paso por el Municipal Liberia.

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Yoserth Hernández es el nuevo jugador del Inter FA de El Salvador. Foto: Instagram Inter FA. (Foto: Instagram Inter FA. /Foto: Instagram Inter FA.)

Primera oportunidad

“Eres lo que andábamos buscando, bienvenido a Santa Tecla, Yoserth”, destacó el equipo cuscatleco en sus redes sociales.

Yoserth tiene 30 años y estuvo en clubes como San Ramón, Limón FC, Puntarenas FC, Sporting FC y el Municipal Liberia.