Deportes

Exjugador del Saprissa se convierte en legionario y fue presentado en su nuevo club

Un exjugador del Saprissa tendrá su primera oportunidad fuera de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un exjugador del Deportivo Saprissa se convirtió en legionario y este sábado fue presentado en su nuevo club.

Se trata del volante Yoserth Hernández, quien formará parte del Inter FA de El Salvador, luego de su paso por el Municipal Liberia.

LEA MÁS: ¿Se desmantela Liberia? Pamperos anuncian la salida de más figuras

Yoserth Hernández
Yoserth Hernández es el nuevo jugador del Inter FA de El Salvador. Foto: Instagram Inter FA. (Foto: Instagram Inter FA. /Foto: Instagram Inter FA.)

Primera oportunidad

“Eres lo que andábamos buscando, bienvenido a Santa Tecla, Yoserth”, destacó el equipo cuscatleco en sus redes sociales.

Yoserth tiene 30 años y estuvo en clubes como San Ramón, Limón FC, Puntarenas FC, Sporting FC y el Municipal Liberia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yoserth HernándezInter FAEl Salvador
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.