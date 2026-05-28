¿Se desmantela Liberia? Pamperos anuncian la salida de más figuras

Liberia hizo oficial la salida de cuatro jugadores este jueves, como lo son Jefferson Sánchez, Francisco Rodríguez, Kevin Cabezas y Jesús Henestrosa.

Los liberianos vienen, además, recientemente de anunciar la salida de John Paul Ruiz, quien regresa a la Liga Deportiva Alajuelense, sumado a la compra de Yeison Molina por parte de los manudos para reforzar su defensa.

Liberia anunció la salida de cuatro figuras más (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Otra de las bajas de los coyotes fue la salida de Abner Hudson, quien se marchó a Herediano, además de que a mediados de mayo, los guanacastecos anunciaron la salida de muchos jugadores de un mismo golpe.

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Alonso Hernández, Daniel Chacón, Daniel Villegas, Fernando Lesme, Lorenzo Orellano, Yoserth Hernández y Waylon Francis.