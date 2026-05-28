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¿Se desmantela Liberia? Pamperos anuncian la salida de más figuras

Liberia anunció la salida de cuatro jugadores más

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Por Eduardo Rodríguez

Liberia hizo oficial la salida de cuatro jugadores este jueves, como lo son Jefferson Sánchez, Francisco Rodríguez, Kevin Cabezas y Jesús Henestrosa.

Los liberianos vienen, además, recientemente de anunciar la salida de John Paul Ruiz, quien regresa a la Liga Deportiva Alajuelense, sumado a la compra de Yeison Molina por parte de los manudos para reforzar su defensa.

Liberia anunció la salida de cuatro figuras más
Liberia anunció la salida de cuatro figuras más (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Otra de las bajas de los coyotes fue la salida de Abner Hudson, quien se marchó a Herediano, además de que a mediados de mayo, los guanacastecos anunciaron la salida de muchos jugadores de un mismo golpe.

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Alonso Hernández, Daniel Chacón, Daniel Villegas, Fernando Lesme, Lorenzo Orellano, Yoserth Hernández y Waylon Francis.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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