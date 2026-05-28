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Alajuelense anuncia dos refuerzos para su planilla

Alajuelense suma dos nuevos jugadores para el otro semestre

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Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense anunció en un comunicado de prensa sus dos nuevos refuerzos, que son John Paul Ruiz, que vuelve de Liberia, y Farbod Samadian.

Farbod Samadian regresa a Liga Deportiva Alajuelense luego de que estuvo a préstamo en Puntarenas.
Farbod Samadian regresa a Liga Deportiva Alajuelense luego de que estuvo a préstamo en Puntarenas. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Los futbolistas de 21 años, Farbod Samadian y John Paul Ruiz, regresan de sus respectivos préstamos para reforzar a LDA de cara a la próxima campaña”.

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“Tras un torneo de mucho crecimiento y que hoy los tiene como seleccionados nacionales, ambos jugadores destacaron con sus equipos durante el certamen anterior y vuelven a Liga Deportiva Alajuelense para aportar su talento, juventud y competitividad al plantel rojinegro”, publicaron los erizos en redes sociales.

John Paul Ruiz está de vuelta en Liga Deportiva Alajuelense.
John Paul Ruiz está de vuelta en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Ruiz viene de tener un gran torneo con Liberia, mientras que Samadian también tuvo protagonismo en Puntarenas.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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