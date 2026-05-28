Alajuelense anuncia dos refuerzos para su planilla

Alajuelense anunció en un comunicado de prensa sus dos nuevos refuerzos, que son John Paul Ruiz, que vuelve de Liberia, y Farbod Samadian.

Farbod Samadian regresa a Liga Deportiva Alajuelense luego de que estuvo a préstamo en Puntarenas. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Los futbolistas de 21 años, Farbod Samadian y John Paul Ruiz, regresan de sus respectivos préstamos para reforzar a LDA de cara a la próxima campaña”.

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“Tras un torneo de mucho crecimiento y que hoy los tiene como seleccionados nacionales, ambos jugadores destacaron con sus equipos durante el certamen anterior y vuelven a Liga Deportiva Alajuelense para aportar su talento, juventud y competitividad al plantel rojinegro”, publicaron los erizos en redes sociales.

John Paul Ruiz está de vuelta en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Ruiz viene de tener un gran torneo con Liberia, mientras que Samadian también tuvo protagonismo en Puntarenas.