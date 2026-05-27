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Exjugador de Saprissa y Alajuelense se convierte en legionario y fue presentado en su nuevo club

Un exjugador de Alajuelense dio el salto al extranjero y fue presentado en su nuevo club

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un exjugador de Alajuelense, de Saprissa, Herediano y Cartaginés dio el salto al extranjero y este miércoles fue presentado en su nuevo club.

Se trata del defensor Suhander Zúñiga, que fue presentado con el Antigua de Guatemala. El jugador de 29 años llega a tierras chapinas, luego de su salida del Cartaginés.

“Antigua GFC informa la incorporación del jugador Suhander Zúñiga Cordero al primer equipo”, mencionó el equipo en sus redes sociales.

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Suhander Zúñiga
Suhander Zúñiga es nuevo jugador del Antigua de Guatemala. Foto: Instagram Antigua FC. ( Foto: Instagram Antigua FC./Foto: Instagram Antigua FC.)

La presentación de Suhander Zúñiga

Zúñiga es uno de los pocos futbolistas costarricense que ha jugado en los principales clubes de Costa Rica.

Sumó minutos en Saprissa, Herediano, Alajuelense, Cartago y San Carlos, salió de las ligas menores de Carmelita.

“El club le desea muchos éxitos en esta nueva etapa”, agregó el Antigua.

El Antigua FC participará en la Copa Centroamericana y se ubica en el grupo B, con Herediano, Maratón de Honduras, Real Estelí de Nicaragua, Alianza de El Salvador.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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