Siga en vivo el sorteo de la Copa Centroamericana 2026: Saprissa enfrentará a un duro rival

La mesa está servida y ya se definió cómo se jugará la primera fase de la Copa Centroamericana 2026.
Alajuelense, actual tricampeón del certamen encabezará el grupo A y buscará su cuarto título al hilo.
Este martes se establecieron los grupos del torneo regional que comenzará el 28 de julio. El Deportivo Saprissa se medirá en el grupo C ante el Deportivo Mixco de Guatemala, que participará por primera vez en este torneo.
- Grupo A: Alajuelense, Plaza Amador, Xelajú, Luis Ángel Firpo, Diriangén.
- Grupo B: Herediano, Antigua, Maratón, Real Estelí, Alianza (El Salvador).
- Grupo C: Olimpia, Saprissa, Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza, Umecit (Panamá).
- Grupo D: Municipal, Motagua, Cartaginés, FAS, Verdes (Belice).
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Así se jugará la Copa Centroamericana
La primera fecha de la fase de grupos se jugará del 28 al 30 de julio. Esta es la programación que dio a conocer Concacaf:
- Fase de grupos - Semana 1: 28-30 de julio
- Fase de grupos - Semana 2: 4-6 de agosto
- Fase de grupos - Semana 3: 11-13 de agosto
- Fase de grupos - Semana 4: 18-20 de agosto
- Fase de grupos - Semana 5: 25-27 de agosto
- Cuartos de Final: 8-10 de setiembre y 15-17 de setiembre
- Semifinales y Play-In: 20-22 de octubre y 27-29 de octubre
- Finales: 2 y 6 de diciembre
Los semifinalistas y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027. El campeón también obtendrá un pase directo a los Octavos de Final de la máxima competencia de la Confederación, que reúne a 27 clubes.