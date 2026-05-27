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Siga en vivo el sorteo de la Copa Centroamericana 2026: Saprissa enfrentará a un duro rival

La primera fecha de la fase de grupos se jugará del 28 al 30 de julio

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La mesa está servida y ya se definió cómo se jugará la primera fase de la Copa Centroamericana 2026.

Alajuelense, actual tricampeón del certamen encabezará el grupo A y buscará su cuarto título al hilo.

Este martes se establecieron los grupos del torneo regional que comenzará el 28 de julio. El Deportivo Saprissa se medirá en el grupo C ante el Deportivo Mixco de Guatemala, que participará por primera vez en este torneo.

- Grupo A: Alajuelense, Plaza Amador, Xelajú, Luis Ángel Firpo, Diriangén.

- Grupo B: Herediano, Antigua, Maratón, Real Estelí, Alianza (El Salvador).

- Grupo C: Olimpia, Saprissa, Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza, Umecit (Panamá).

- Grupo D: Municipal, Motagua, Cartaginés, FAS, Verdes (Belice).

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Celso Borges levanta el trofeo que acredita a Liga Deportiva Alajuelense como el tricampeón de la Copa Centroamericana, al imponerse al Xelajú en el estadio Cementos Progreso de Guatemala.
Este martes se conocieron a los rivales que Alajuelense tendrá en la Copa Centroamericana. Foto: Nuestro Diario. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

Así se jugará la Copa Centroamericana

La primera fecha de la fase de grupos se jugará del 28 al 30 de julio. Esta es la programación que dio a conocer Concacaf:

- Fase de grupos - Semana 1: 28-30 de julio

- Fase de grupos - Semana 2: 4-6 de agosto

- Fase de grupos - Semana 3: 11-13 de agosto

- Fase de grupos - Semana 4: 18-20 de agosto

Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua.
6/08/2025 Tibás, Estadio Ricardo Saprissa, Copa Centroamericana de Fútbol partido entre el Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua de Honduras, fotografía: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

- Fase de grupos - Semana 5: 25-27 de agosto

- Cuartos de Final: 8-10 de setiembre y 15-17 de setiembre

- Semifinales y Play-In: 20-22 de octubre y 27-29 de octubre

- Finales: 2 y 6 de diciembre

Los semifinalistas y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027. El campeón también obtendrá un pase directo a los Octavos de Final de la máxima competencia de la Confederación, que reúne a 27 clubes.

Copa Centroamericana 2026
Así quedó la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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