Concacaf revela las fechas de la Copa Centroamericana 2026

La Copa Centroamericana 2026 comenzará el próximo 28 de julio y este jueves, Concacaf dio a conocer algunas fechas importantes, sobre este torneo.

El sorteo donde se definirá la fase de grupos será el martes 26 de mayo en Miami. A la fecha, 13 clubes centroamericanos ya cuentan con su plaza y en el caso de Costa Rica, hay 3 equipos que ya cuentan con su cupo.

La plaza restante se definirá cuando termine el torneo de Clausura 2026. En el caso de Cartaginés, llegaría al torneo regional si se corona campeón. O bien, si Herediano o Saprissa logran el título y los brumosos se dejan el cupo por la posición en la tabla acumulada (cuarto puesto, con 60 puntos).

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Alajuelense buscará su cuarto título consecutivo en la Copa Centroamericana. Foto: Nuestro Diario. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

El Municipal Liberia aspira a participar, por primera vez en la competencia, pero la única manera en la que podría tener su espacio, es consiguiendo el título.

Alajuelense es el actual tricampeón del torneo regional y aspirará a su cuarta estrella.

El formato del sorteo

El martes 26 de mayo, la Concacaf realizará el sorteo de la fase de grupos del torneo. El sorteo se realizará mediante un sistema que emplea cinco bombos.

Bombo 1: Los cuatro clubes mejor clasificados

Bombo 2: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados

Bombo 3: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados

Bombo 4: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados

Bombo 5: Los cuatro clubes peor clasificados

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Cartaginés deberá esperar hasta el cierre del torneo, para saber si podrá participar en la Copa Centroamericana. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Clubes participantes en la Copa Centroamericana

Hasta el momento, 13 clubes de siete Asociaciones Miembro centroamericanas de la Confederación se han clasificado para el torneo. Estos clubes se han clasificado o lo harán en función de su desempeño en sus respectivas ligas nacionales. Estos clubes son (ordenados por país):

Belice (1): Verdes FC

Costa Rica (3): LD Alajuelense, CS Herediano, Deportivo Saprissa

El Salvador (2): LA Firpo, CD FAS

Guatemala (2): Antigua GFC, CSD Municipal

Honduras (2): Club Olimpia, FC Motagua

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Nicaragua (1): Diriangén FC

Panamá (2): Alianza FC, Plaza Amador

Los siete clubes participantes restantes (Costa Rica: 1, El Salvador: 1, Guatemala: 2, Honduras: 1, Nicaragua: 1, Panamá: 1) serán confirmados para el 24 de mayo.

El Deportivo Saprissa tendrá como reto avanzar a los cuartos de final, luego de quedarse en la fase de grupos de la edición del 2025. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Fases de la Copa Centroamericana

La primera fecha de la fase de grupos se jugará del 28 al 30 de julio. Esta es la programación que dio a conocer Concacaf:

- Fase de grupos - Semana 1: 28-30 de julio

- Fase de grupos - Semana 2: 4-6 de agosto

- Fase de grupos - Semana 3: 11-13 de agosto

- Fase de grupos - Semana 4: 18-20 de agosto

- Fase de grupos - Semana 5: 25-27 de agosto

- Cuartos de Final: 8-10 de setiembre y 15-17 de setiembre

- Semifinales y Play-In: 20-22 de octubre y 27-29 de octubre

- Finales: 2 y 6 de diciembre

Los semifinalistas y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027. El campeón también obtendrá un pase directo a los Octavos de Final de la máxima competencia de la Confederación, que reúne a 27 clubes.

El sorteo se podrá ver por el canal de YouTube de Concacaf y por la señal de ESPN.