Amarini Villatoro suelta noticia que llena de ilusión a la afición del Cartaginés

El delantero del Club Sport Cartaginés, Johan Venegas, ha permanecido lesionado desde mediados de febrero y es por eso que se ha perdido buena parte del torneo de Clausura 2026.

Pese a que el Cachetón no estuvo, los brumosos lograron la clasificación. Él estuvo en el juego de ida de la Concacaf Champions Cup ante el Vancouver y días después de ese duelo y ya por el torneo nacional, el delantero se lesionó en la primera parte del encuentro ante Liberia.

Amarini confirmó que Venegas está cerca de volver (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No obstante, después de tanto tiempo de baja, el entrenador guatemalteco, Amarini Villatoro, confirmó en conferencia de prensa que el atacante está cerca de volver y que podrá ser tomado en cuenta para estas instancias finales.

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“Sí está en ese proceso, tiene muchas posibilidades (de volver en esta segunda fase); estaremos evaluando si puede estar de inicio o si puede ser una opción. Creo que es un jugador que con su experiencia en estas fases puede ser muy importante para nosotros y que sabe jugar este tipo de juegos”, aseguró el timonel de los de la Vieja Metrópoli.

Johan está cerca de volver para las instancias finales (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

Venegas ha participado en ocho compromisos del Clausura 2026, sumado al choque ante el Vancouver Whitecaps de ida por la Concacaf Champions Cup en el Fello Meza.

En esos partidos, Johan sumó dos tantos, el primero en la jornada inaugural contra Guadalupe y otro el día de su lesión ante los pamperos.

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Los brumosos se enfrentan al Club Sport Herediano en el primer juego de la serie de semis el sábado a las 8 de la noche en el estadio Fello Meza y la vuelta será el siguiente fin de semana en el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara.