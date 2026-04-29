Esta es la fuerte petición que hace Amarini Villatoro tras admitirse fallos arbitrales contra Cartaginés

Amarini Villatoro, técnico del Club Sport Cartaginés, hizo una petición a la Comisión de Arbitraje, de cara a las semifinales contra Herediano, que comenzará el sábado 2 de mayo, en el juego de ida, que será en el estadio Fello Meza.

El entrenador guatemalteco atendió a los medios, previo al juego contra los florenses, y se refirió al análisis que presentó este martes el presidente de la Comisión, el chileno Enrique Osses, quien afirmó que Cartago es uno de los equipos más perjudicados por el VAR, con cinco fallos, durante los torneos de Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026, en los que ha estado como presidente.

“Quiero felicitar a la Comisión por los datos que salen a la luz. Somos seres humanos y cometemos errores; lo que pasó no se puede cambiar.

El técnico del Cartaginés Amarini Villatoro habló del informe que presentó la Comisión de Arbitraje este martes. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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“Pero, ¿qué pido? Ni ser favorecidos, ni ser afectados en lo que viene. Lo que puedo esperar es que los datos puedan servir, que el análisis sirva a la Comisión y así como los equipos sacamos en fase final a sus mejores hombres, espero que la Comisión saque a sus mejores hombres, acostumbrados a pitar en instancias finales”, dijo.

Con una espinita

Cartago llega a la semifinal con el objetivo de romper una racha contra Herediano, pues durante la fase regular no pudieron derrotar a los rojiamarillos.

El 14 de febrero perdieron 1-0 y el 10 de abril pasado cayeron 1-2 ante el Team.

“Más que cambiar, es mantener y solidificar unos conceptos. Cada historia ha sido distinta y en los últimos partidos nos quedó la espinita de no poder ganar e igual nos pasó con Sporting FC, que no le habíamos triunfado, y me mentalicé en ganar el partido más importante y lo hicimos.

El juego entre Cartaginés y Herediano será el sábado, a las 8 p.m. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

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“Lo mismo que he tratado de hacer conmigo mismo, mentalizarme y ganar el que vale, siempre tratando de mentalizar al grupo de lo que se pueda venir y vienen partidos muy importantes”, afirmó.

¿Cómo está Johan Venegas?

“Está en ese proceso, tiene muchas posibilidades de jugar y estaremos evaluando si estará desde el inicio. Con su experiencia en estas etapas puede ser importante para nosotros”.