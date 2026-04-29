Deportes

Esta es la fuerte petición que hace Amarini Villatoro tras admitirse fallos arbitrales contra Cartaginés

Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés, se refirió al análisis que presentó Enrique Osses sobre los errores del VAR

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo, Eduardo Rodríguez, y Marianella González

Amarini Villatoro, técnico del Club Sport Cartaginés, hizo una petición a la Comisión de Arbitraje, de cara a las semifinales contra Herediano, que comenzará el sábado 2 de mayo, en el juego de ida, que será en el estadio Fello Meza.

El entrenador guatemalteco atendió a los medios, previo al juego contra los florenses, y se refirió al análisis que presentó este martes el presidente de la Comisión, el chileno Enrique Osses, quien afirmó que Cartago es uno de los equipos más perjudicados por el VAR, con cinco fallos, durante los torneos de Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026, en los que ha estado como presidente.

“Quiero felicitar a la Comisión por los datos que salen a la luz. Somos seres humanos y cometemos errores; lo que pasó no se puede cambiar.

Media Day de UNAFUT
El técnico del Cartaginés Amarini Villatoro habló del informe que presentó la Comisión de Arbitraje este martes. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Enrique Osses muestra quiénes son los equipos más beneficiados y más perjudicados de los últimos torneos con el VAR

“Pero, ¿qué pido? Ni ser favorecidos, ni ser afectados en lo que viene. Lo que puedo esperar es que los datos puedan servir, que el análisis sirva a la Comisión y así como los equipos sacamos en fase final a sus mejores hombres, espero que la Comisión saque a sus mejores hombres, acostumbrados a pitar en instancias finales”, dijo.

Con una espinita

Cartago llega a la semifinal con el objetivo de romper una racha contra Herediano, pues durante la fase regular no pudieron derrotar a los rojiamarillos.

El 14 de febrero perdieron 1-0 y el 10 de abril pasado cayeron 1-2 ante el Team.

“Más que cambiar, es mantener y solidificar unos conceptos. Cada historia ha sido distinta y en los últimos partidos nos quedó la espinita de no poder ganar e igual nos pasó con Sporting FC, que no le habíamos triunfado, y me mentalicé en ganar el partido más importante y lo hicimos.

Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
El juego entre Cartaginés y Herediano será el sábado, a las 8 p.m. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: ¿Se viene el desempate histórico? Esto dicen en Herediano sobre superar a Alajuelense en títulos

“Lo mismo que he tratado de hacer conmigo mismo, mentalizarme y ganar el que vale, siempre tratando de mentalizar al grupo de lo que se pueda venir y vienen partidos muy importantes”, afirmó.

¿Cómo está Johan Venegas?

“Está en ese proceso, tiene muchas posibilidades de jugar y estaremos evaluando si estará desde el inicio. Con su experiencia en estas etapas puede ser importante para nosotros”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésHeredianoVARAmarini Villatoro
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Marianella González

Marianella González

Community Manager

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.