¿Se viene el desempate histórico? Esto dicen en Herediano sobre superar a Alajuelense en títulos

En el Club Sport Herediano no le hacen mente al hecho de que, en caso de ganar el torneo de Clausura 2026, superarían a Alajuelense en la cantidad de títulos.

Los florenses, que cerraron como líderes de la primera fase, tienen la gran final asegurada y lucharán por dejarse la fase final y así conseguir su estrella 32, dejando atrás a la Liga, que consiguió su título 31 en diciembre del año pasado.

Sobre esto, el técnico José Giacone dijo: “Nosotros vamos a velar por los intereses de Herediano, para tratar de lograr una estrella más y hacer un club de los grandes, más grande todavía. Particularmente, me fijo en eso; no me importa lo que pase en los demás equipos”.

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El argentino habló del regreso del Team a las fases finales del certamen, pues en el Apertura 2025 quedaron fuera de estas instancias.

José Giacone, técnico de Herediano y el jugador Sergio Rodríguez atendieron a los medios, previo al juego contra Cartaginés. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es muy atípico que Herediano se quede fuera de los clasificados. Fue algo que se comentó mucho, pero no pienso que sea un factor que desenfoque a los jugadores.

“Ahora quieren enorgullecer a la afición, darle alegrías; eso más bien enfoca esa sed de revancha, demostrar que tiene que ser el mejor equipo”, dijo.

Giacone se refirió a la serie que enfrentará ante el Cartaginés, que se iniciará el sábado 2 de mayo, a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza.

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“Es mucha responsabilidad; hicimos una gran primera fase y queremos ratificarlo en la siguiente. Con mucho compromiso porque queremos lograr el campeonato.

“Son partidos nuevos, cada uno viene en su momento, ambos equipos llegan muy motivados, hay que hacer un estudio de todo, valorar cada detalle en un partido. Todo empieza de cero en esta etapa”, comentó.

El sudamericano también dio detalles acerca de la salud de Marcel Hernández.

El juego de ida de las semifinales entre Cartaginés y Herediano será el sábado 2 de mayo, a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

“Marcel tuvo una precaución, venía con fatiga, empezó la semana muy bien, y está al 100 por ciento”, afirmó.

Un gran grupo

El jugador florense Sergio Rodríguez comentó que el buen desempeño del equipo se ve reflejado, gracias a la buena relación que hay dentro y fuera de la cancha.

“Creo que se ve reflejado dentro del terreno de juego con el gran grupo que tenemos, lo que nos ha llevado a conseguir los objetivos que nos planteamos.

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“Terminó la fase regular y nos enfocamos en lo que viene, que son las finales. Los líderes individuales (Marcel Hernández como goleador y Dany Carvajal como líder de tapadas) son un factor importante para nosotros. El equipo terminó la fase muy bien.

El delantero Marcel Hernández es el goleador del torneo, con 11 tantos. Foto: Jorge Navarro. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

“Pero en finales no importa eso, tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para lograr el campeonato, enfocarnos en lo nuestro, en lo que venimos haciendo bien. Lo demás no nos debe interesar, tenemos que creer en nosotros, porque nos sentimos fuertes para lograr el título”, comentó.

El defensor mexicano aclaró si en el Team hay una “Marcel-dependencia”:

“Marcel es un gran jugador, en los últimos partidos nos ayudó mucho, pero detrás de él hay compañeros de muy buen nivel que, si él no está, entrarán otros que lo harán de buena manera”, concluyó.